RTX 5090搭載PCが9.6万円引き！パソコンショップSEVEN、日替わりセールを実施

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、8月11日に『24時間限定セール』を開催する。この特別なセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大96,000円オフとなる。セールは8月11日0:00から同日23:59までの間限定で行われる。

セールの目玉商品である「ZEFT Z57X」は、プロゲーマーも納得の高性能を備えたマシンだ。OSはMicrosoft Windows 11 Proで、プロセッサにはintel Core Ultra9-285Kを搭載。最新のGeForce RTX 5090を搭載したグラフィック性能も注目だ。通常価格925,800円のところ、96,000円引きとなり、特別価格829,800円（税抜）で購入可能という。

また、「ZEFT R60AX」は、AMD Ryzen 7 9800X3Dを搭載したPCで、デザインと機能を兼ね備えている。通常価格299,800円が11,000円引きの288,800円（税抜）になる。このモデルは、RGBを備えたおしゃれなNZXTケースを使用しており、自作派ユーザーにおすすめだ。

他にも、「ZEFT Z55H」といった多様なモデルがセールに含まれており、10点全てが特価で提供されるという。