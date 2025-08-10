【8月10日限定】パソコンショップSEVENの日替わりセール！RTX 5080搭載最新ゲーミングPCが最大52,000円オフ

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENが、8月10日に『2025/8/10 24時間限定セール』を開催する。その期間中、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大52,000円の割引となる大規模なセールが実施される。

まず注目は「ZEFT Z57V」だ。こちらのモデルは、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、インテルCore Ultra9-285のプロセッサーとGeForce RTX 5080のグラフィックボードを採用している。メモリは64GB DDR5、ストレージは2000GB SSDを備えており、通常価格539,800円（税抜）から52,000円オフの487,800円（税抜）で提供される。

続いて、「ZEFT Z52LL」がある。インテルCore i7-14700FのプロセッサーとGeForce RTX 4060 Tiのグラフィックボードを搭載したこのモデルは、メモリ16GB DDR5、ストレージ1000GB SSDを装備する。通常価格243,800円（税抜）より17,000円オフの226,800円（税抜）で入手可能だ。

また、「ZEFT R60HS」には、AMD Ryzen 9 9900XのプロセッサーとGeForce RTX 5070のグラフィックボードが搭載されている。メモリ32GB DDR5と1000GBのSSDストレージを備え、通常価格295,800円（税抜）から24,000円オフで271,800円（税抜）にて購入が可能。この他にも全10商品がセール対象品となっている。

すべての製品は送料無料で提供され、セールの詳細と購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページで確認できる。