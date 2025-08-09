パソコンショップSEVENの日替わりセールが熱い！ハイエンドゲーミングPCが送料無料で最大6万円引き

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、8月9日に24時間限定で割引を提供する『2025/8/9 24時間限定セール』を開催する。この日限りの特別セールには、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大60,000円引きで並ぶ予定だ。

セールの目玉商品として注目されるのが「ZEFT R61AS」だ。これは最新のMicrosoft Windows 11 Pro、AMD Ryzen 9 9950X3Dプロセッサ、GeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載している。メモリは192GB DDR5（48GB x4）、ストレージは2000GB SSDを備え、パフォーマンスを追求するユーザーに最適だ。



このモデルが通常619,800円（税抜）から60,000円引きの特価559,800円（税抜）で提供される。

他にも「ZEFT R60AZ」は、AMD Ryzen 9 9950XプロセッサとGeForce RTX 4060グラフィックボードを搭載し、標準の32GB DDR5メモリで日常の使用にも最適化されたバランスの良いモデルだ。通常価格347,800円（税抜）が28,000円引きの319,800円（税抜）で購入できる。

また、「ZEFT R60HC」も販売される。こちらはAMD Ryzen 7 7700プロセッサとGeForce RTX 4060 Tiグラフィックボードを備え、16GB DDR5メモリを搭載する。通常224,800円（税抜）のところ、特価215,800円（税抜）で提供される。どのモデルも送料無料で、自宅にいながら簡単に購入できる。

これらの製品を手に入れる絶好の機会である。セールは8月9日0:00から23:59までの24時間限定で、詳細は特設ページで確認できる。