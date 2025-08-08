BTOパソコンが最大3万円引き！パソコンショップSEVENが8月8日限定で大幅割引セールを実施

セブンアールジャパンは、8月8日に『2025/8/8 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大30,000円オフとなる。

今回のセールには、人気モデル「ZEFT Z55AV」が含まれる。このモデルは、Intel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 4060 Tiグラフィックボードを搭載し、メモリは32GB DDR5、ストレージは1000GB SSDとなっている。通常329,800円のところ、30,000円オフの特価299,800円（税抜）で購入可能だ。

さらに、「ZEFT Z54QL」も23,000円オフの特価226,800円（税抜）で販売。この機種は、Intel Core Ultra7-265Kプロセッサと同じくGeForce RTX 4060 Tiのグラフィックボードを搭載。メモリは同様に32GB DDR5、ストレージも1000GB SSDを備える。

また、AMD Ryzen 5 8600Gを搭載した「ZEFT R60FG」もセール対象で、通常199,800円が2,000円オフの197,800円（税抜）で購入可能。他にも全10商品がセール対象となり、送料無料で提供される。

セールは8月8日0:00から23:59までの24時間限定で行われ、特設ページで詳細を確認できる。これは性能を重視するPCユーザーにとって絶好の機会だ。