ソラコム、2026年度「ポーター賞」を受賞　IoTの民主化戦略が高く評価

ソラコムは、一橋ビジネススクール 国際企業戦略専攻が主催する2026年度「ポーター賞」を受賞した。独自性の高い競争戦略と価値提供が評価され、AIとIoTを軸にしたテクノロジーの民主化を進める取り組みが認められたという。

ポーター賞は、競争戦略論の第一人者として知られるマイケル・E・ポーター氏の名を冠し、2001年に創設された賞だ。審査では、戦略の独自性や一貫性、イノベーション、収益性などが総合的に見られる。ソラコムは2015年のサービス提供開始以来、「IoTの民主化」を掲げ、モバイルコアをクラウド上のソフトウェアとして自社開発することで、汎用的な共通プラットフォームを実現してきた。これにより、特定業界に依存しない形でIoT通信、デバイス管理、セキュリティ、クラウド連携、AI活用を柔軟に組み合わせられる設計を築いたという。

同社のAI/IoT通信プラットフォームSORACOMは、SIM1枚から従量課金で始められる点が特徴だ。200以上の国と地域、550を超える通信キャリアに対応し、少ない初期投資で導入しやすいとしている。さらに、標準化されたセルフサービス型の仕組みにより、利用者自身が必要な機能を組み合わせやすく、高い開発効率と低価格の両立を図る。グループ全体の契約回線数は1,000万を超えており、国内外で利用が広がっているという。

今回の受賞では、クラウドネイティブな通信基盤による低コスト化、100以上の特許に支えられた技術力、ユーザーコミュニティに蓄積された活用事例なども評価対象となった。ソラコムは今後もAIとIoTを軸に「テクノロジーの民主化」を掲げ、最新技術を使いやすい形で提供し、新たなイノベーションの創出を目指すとしている。なお、受賞に関する詳細はポーター賞公式サイトで確認できる。