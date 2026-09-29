ファーウェイの本格ダイビング対応スマートウォッチ「HUAWEI WATCH Ultimate 2」が国際競技会の公式ウォッチに

ファーウェイ・ジャパンは、9月18～22日に鹿児島県の錦江湾で開催された国際フリーダイビング競技会「Volcano Cup 2026」に3年連続で協賛。同社の「HUAWEI WATCH Ultimate 2」が大会公式ウォッチとして、実際に競技者に活用されたことを公表した。

Volcano Cup 2026では、CWT（コンスタントウェイト ウィズフィン）、CWTB（コンスタントウェイト ウィズバイフィン）、FIM（フリーイマージョン）、CNF（コンスタントウェイト ウィズアウトフィン）の4種目で世界から集まった22選手が参加。大会最深記録は水深100mを記録した。

HUAWEI WATCH Ultimate 2は、最深150mのダイビングとeSIM搭載による通信機能の両方に対応したハイエンドのスマートウォッチで、水圧感知式の自動防水構造や海水に耐える耐腐食コーティングなど、極めて高い防水性能を持つ。ダイビングウォッチとしては、最大50人のダイビングパートナーを登録し、水中でテキストや絵文字でのコミュニケーションができるほか、ダイビング中の深度、潜水時間、潜行・浮上速度などを記録するなど、本格的な機能を備えている。