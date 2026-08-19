ソラコムのIoT導入事例がわかる新動画公開 memetとUMITRON CELLの活用法を紹介
ソラコムは8月19日、ソラコム公式YouTubeチャンネルで新シリーズ「つながる対談」を開始し、ユーザー企業との対談動画2本を公開した。IoT通信プラットフォーム「SORACOM」を活用する現場の実例を、開発企業とソラコム社員が語る内容で、対象はアイオーデータの押すだけテレビ電話機「memet（めめっと）」と、ウミトロンのスマート給餌機「UMITRON CELL」だ。視聴はYouTubeで可能で、動画URLも公開されているという。
「memet」は、シニア世代向けのテレビ電話専用機だ。物理ボタンと見やすい画面を備え、SIMを内蔵することで、インターネット回線工事やWi-Fi設定なしに、コンセントへ挿すだけで使えるという。SORACOMのAPIを活用し、サービス契約と連動した回線管理の効率化も図れる点が特徴だ。家族のつながりや高齢者の見守り支援、自治体の見守り事業などへの展開が想定されている。
「UMITRON CELL」は、水産養殖向けのスマート給餌機だ。水上カメラの映像をIoTとAIで解析し、スマートフォンから遠隔で給餌を制御できる。魚の食欲をデータで判断して給餌を最適化することで、生産性の向上と環境負荷の低減を両立する。SORACOMの通信により、クラウド上のシステムとデバイスを閉域網で安全に接続し、遠隔操作を実現する仕組みだ。国内外の養殖現場への拡大も見据える。
今回の対談シリーズは、IoTサービスを「ユーザー企業とベンダーの関係」にとどめず、ビジョンを共有する共創パートナーとして価値を生み出す姿を伝える狙いがある。ソラコムは、IoT通信に加え、アプリケーションやデバイスまでワンストップで提供する。視聴は無料で、公開中の2本の動画はそれぞれYouTubeで確認できる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります