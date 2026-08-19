ソラコムのIoT導入事例がわかる新動画公開　memetとUMITRON CELLの活用法を紹介

ソラコムは8月19日、ソラコム公式YouTubeチャンネルで新シリーズ「つながる対談」を開始し、ユーザー企業との対談動画2本を公開した。IoT通信プラットフォーム「SORACOM」を活用する現場の実例を、開発企業とソラコム社員が語る内容で、対象はアイオーデータの押すだけテレビ電話機「memet（めめっと）」と、ウミトロンのスマート給餌機「UMITRON CELL」だ。視聴はYouTubeで可能で、動画URLも公開されているという。

「memet」は、シニア世代向けのテレビ電話専用機だ。物理ボタンと見やすい画面を備え、SIMを内蔵することで、インターネット回線工事やWi-Fi設定なしに、コンセントへ挿すだけで使えるという。SORACOMのAPIを活用し、サービス契約と連動した回線管理の効率化も図れる点が特徴だ。家族のつながりや高齢者の見守り支援、自治体の見守り事業などへの展開が想定されている。

「UMITRON CELL」は、水産養殖向けのスマート給餌機だ。水上カメラの映像をIoTとAIで解析し、スマートフォンから遠隔で給餌を制御できる。魚の食欲をデータで判断して給餌を最適化することで、生産性の向上と環境負荷の低減を両立する。SORACOMの通信により、クラウド上のシステムとデバイスを閉域網で安全に接続し、遠隔操作を実現する仕組みだ。国内外の養殖現場への拡大も見据える。

今回の対談シリーズは、IoTサービスを「ユーザー企業とベンダーの関係」にとどめず、ビジョンを共有する共創パートナーとして価値を生み出す姿を伝える狙いがある。ソラコムは、IoT通信に加え、アプリケーションやデバイスまでワンストップで提供する。視聴は無料で、公開中の2本の動画はそれぞれYouTubeで確認できる。