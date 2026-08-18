ソラコム、後付けIoTデバイス4製品を最大25％オフ 期間限定キャンペーン開始
ソラコムは、後付けで導入しやすいIoTデバイスを特別価格で提供する「夏の後付けIoTデバイス導入応援キャンペーン」を8月18日から9月14日まで実施する。対象はSORACOM LTE-M Button for Enterprise、GPSマルチユニットSORACOM Edition（バッテリー内蔵タイプ）スターターキット、LTE Cat.1 USBドングル Speedway Plus SWD01、Wio BG770A v1.0の4製品で、通常価格から最大25％オフとなる。
今回のキャンペーンは、現場の既存機器やシステム構成を大きく変えずに導入できる「後付けIoT」製品をそろえ、PoC（概念実証）や小規模導入の初期ハードルを下げる狙いがある。ソラコムによれば、IoT導入では初期費用や設定の手間が障壁になりやすいが、対象製品はいずれも届いてすぐ使い始めやすい点が特徴だ。価格は、SORACOM LTE-M Button for Enterpriseが4,950円、GPSマルチユニットSORACOM Edition（バッテリー内蔵タイプ）スターターキットが10,208円、LTE Cat.1 USBドングル Speedway Plus SWD01が9,130円、Wio BG770A v1.0が13,200円となる。
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