「レインボーシックス シージ」の起動時間が最大約31秒高速に！PS4 ProよりもPS4の方が効果アリ

PlayStation 4(PS4)とPlayStation 4 Pro(PS4 Pro)の内蔵HDDの容量は最大で1TB。1TBと聞くと、十分だと思う人もいるかと思うが、PS4の場合たとえパッケージを買ってもソフトのインストールは行なわれるため、どんどん内蔵ストレージの容量は削られていく。

さらに、アップデートによりデータが肥大化したり、ゲームのプレイ動画を録画、スクリーンショットを保存していと、すぐに容量不足に陥ることになる。

そこで、オススメしたいのがHDDよりも高速なSeagateのSSHD「FireCuda」だ。FireCuda「ST2000LX001」は容量2TB。PS4最大の倍容量となり、実売価格1万5000円前後とコスパも良く、サイズがPS4&PS4 Pro用のHDDと同じく2.5インチなため、換装に最適な製品となっている。

SSHDは、SSDなどで使用されている高速MLC NANDフラッシュメモリーをキャッシュとして使用することで、使用頻度の高いファイルをキャッシュに保存。キャッシュにアクセスする頻度が高まれば、そのぶん読み込み速度が速くなるわけだ。

またSeagateは、自己学習型ソフトウェア・アルゴリズム「Adaptive Memory技術」により、データの使用を動的に監視。どのデータをキャッシュにコピーするべきかを判断し、効果的に処理速度が速くなるよう調整しているという。

そのため、ゲームごとに効果的なシーンが異なり、ゲームによっては効果が薄い場合もある。そこで、本連載記事ではPS4 ProとPS4を使用し、ゲームを変えて標準のHDDとの速度の違いを、定期的にチェックしていく。

PS4 Proは、ストレージの接続インターフェースであるSerial ATA(SATA)が、PS4の3Gbpsから6Gbpsに向上している。そのため、搭載された標準HDDは同じものだが速度に違いが出る。そのため、PS4 ProとPS4どちらも計測し、その結果を掲載していきたい。

PS4 ProとPS4の換装方法の詳細は、関連記事を参照して欲しい。

「レインボーシックス シージ」で実測

起動時間が約31秒高速に!

「レインボーシックス シージ」の起動時間が最大約31秒高速に! PS4 ProよりPS4で効果高し

© 2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy's, Rainbow Six, the Soldier Icon, Uplay, the Uplay logo, Ubi.com, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

第3回の検証は、2015年12月に発売された「レインボーシックスシージ」だ。多国籍特殊部隊「レインボー」の対テロ作戦を描くトム・クランシー原作のシリーズで、今回は包囲作戦(シージ)をテーマにしたゲームになっている。発売からすでに2年半が経過しているが、全世界のプレイヤー数は3000万人を超え、新コンテンツも追加され続けており、まだまだ楽しめるゲームとなっている。

今回の計測では2018年版のバージョン1.49を使用。ファイルサイズは46.96GB。ゲームを起動してタイトル画面が表示されるまでの「起動時間」と、タイトル画面からメニューが表示されるまでの「メニュー表示時間」、ゲームを選択してプレイ開始できる状態(ムービーをキャンセルできるまで)までの「ゲームロード時間」の3つを計測した。

プレイできるゲームは、1人でブレイするシチュエーションモードやオンラインでのマルチプレイモード、テロハントモードなどさまざまな形態で楽しめるが、計測したのはシチュエーションモードの「03 重要ターゲット」。標準HDDではムービーをキャンセルできずロードに時間がかかるゲームだ。今回もPS4とPS4 Proの両方で、標準搭載のHDDとFireCuda「ST2000LX001」に換装した場合の2パターンで計測を行なった。

結果は起動からゲームプレイするまでのトータルの時間でPS4の場合は約31秒、PS4 Proの場合は約25秒高速化した。特に大きくゲインできるのがゲームのロード時間。失敗すると何度もリトライすることになるので、ここの速度改善はかなり大きい。なお、よく使うファイルをキャッシュに保存するSSHDの特徴から、何度かプレイしないと効果が現れないこともある。

