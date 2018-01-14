2万円台でも8コアCPUや3GBメモリー、指紋センサーは当たり前！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【2万円台編】

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SIMフリースマホのボリュームゾーンが2万円台

各社ともに力を入れたモデルを用意

ASCII編集部がピックアップした、SIMフリースマホ全機種の特長とスペックを紹介していく本特集。【高性能機編】【3～4万円台編】に続いて、今回は【2万円台編】をお届けする。

HUAWEI P10 lite

SIMフリースマホの中でもボリューム的に最も大きいのがこのクラス。MVNOの格安SIMとの組み合わせで、コストを抑えて使うのに最適なモデルがそろっている。とはいえ、性能的にも十分以上に高くなっており、8コアCPUや3GBメモリーなどを搭載。動作に不満を感じる場面はほとんどなく、指紋センサーもほぼ標準装備になるなど、2～3年前のキャリアスマホからの乗り換えなら進化を感じられるはず。

また、MVNOのセット販売で主力になっているのも今回紹介した製品が中心だ。購入方法やキャンペーンのタイミング次第で、より安価に入手できるケースもあるので、各社のサイトをチェックするなどして、うまくオトクに利用したい。

人気SIMフリースマホ

【性能的には不満無し、ボリュームゾーンの2万円台編】

●ファーウェイ「HUAWEI P10 lite」

●VAIO「VAIO Phone A」

●ASUS「ZenFone 4 Max」

●ASUS「ZenFone 4 Selfie」

●モトローラ「Moto G5S」

●ファーウェイ「HUAWEI nova lite」

●ファーウェイ「HUAWEI nova」

●Wiko「View」

●コヴィア「gooのスマホ g07＋＋」

HUAWEI P10 lite VAIO Phone A ZenFone 4 Max メーカー ファーウェイ VAIO ASUS 価格 約2万8000円 約2万1000円 約2万5000円 ディスプレー 5.2型液晶 5.5型液晶 5.2型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 720×1280ドット サイズ 72×146.5

×7.2mm 77×156.1

×8.3mm 73.3×150.5

×8.7mm 重量 146g 167g 156g CPU Huawei Kirin 658

2.1GHz＋1.7GHz

（オクタコア） Snapdragon 617

1.5GHz＋1.2GHz

（オクタコア） Snapdragon 430

1.4GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 3GB 3GB 3GB 内蔵ストレージ 32GB 16GB 32GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大64GB） microSDXC

（最大256GB） OS Android 7.0 Android 6.0 Android 7.1 LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18

/19/26/41 1/3/8/19/21 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/18/19/26

/28/38/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19/21 1/3/19 3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/5/6/8/11/19 1/2/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × ○ ○ CA対応 ○（2CC） ○（2CC） × au VoLTE ○ × ○ 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：12メガ

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：5メガ リア：13メガ(標準)

＋5メガ(広角)

／イン：8メガ バッテリー容量 3000mAh 2800mAh 4100mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ × ○ SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM nanoSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド、（サクラピンク） シルバー ネイビーブラック、サンライトゴールド、ローズピンク 発売時期 2017年6月 2017年4月 2017年12月

ZenFone 4 Selfie Moto G5S HUAWEI nova lite メーカー ASUS Motorola Mobility ファーウェイ 価格 2万円台後半 3万円弱 2万円強 ディスプレー 5.5型液晶 5.2型液晶 5.2型液晶 画面解像度 720×1280ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 75.9×155.6

×7.8mm 73.5×150

×8.24mm 72.94×147.2

×7.6mm 重量 144g 157g 147g CPU Snapdragon 430

1.4GHz

（オクタコア） Snapdragon 430

1.4GHz＋1.1GHz

（オクタコア） Huawei Kirin 655

2.1GHz＋1.7GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 3GB 3GB 内蔵ストレージ 64GB 32GB 16GB 外部メモリー microSDXC

（最大2TB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 7.1 Android 7.1

→8.0(予定) Android 7.0 LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18

/19/26/28/38/41 1/3/5/7/8/18

/19/20/26/28

/38/40/41 1/3/5/7/8/19

/28/40 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ ○ × CA対応 × × × au VoLTE ○ ○ × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：16メガ

／イン：20メガ(標準)

＋8メガ(広角) リア：16メガ

／イン：5メガ リア：12メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 3000mAh 3000mAh 3000mAh 防水／防塵 ×／× ×(撥水)／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ サンライトゴールド、ネイビーブラック、ローズピンク ルナグレー、ファインゴールド、オックスフォードブルー ホワイト、ブラック、ゴールド 発売時期 2017年12月 2017年10月 2017年2月

HUAWEI nova View g07＋＋ メーカー ファーウェイ Wiko コヴィア 価格 3万円弱 約2万8000円 2万6784円 ディスプレー 5型液晶 5.7型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 720×1440ドット 1080×1920ドット サイズ 69.1×141.2

×7.1mm 73.1×151.5

×8.7mm 75.6×152

×7.9mm 重量 146g 160g 150g CPU Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） Snapdragon 425

1.4GHz

（クアッドコア） MediaTek MT6750T

1.5GHz＋1GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 3GB 3GB 4GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 64GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 6.0→7.0 Android 7.1 Android 7.0 LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18

/19/28/38/40 1/3/5/7/8/18

/19/20/26/28/38/41 1/3/8/19 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/2/5/6/8 1/6/8 DSDS 4G＋3G ○ ○ ○ CA対応 ○(2CC) × × au VoLTE ○ ○ × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：12メガ

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：16メガ リア：16メガ

／イン：13メガ バッテリー容量 3020mAh 2900mAh 3000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 microSIM×2 micro＋nanoSIM USB端子 Type-C microUSB Type-C カラバリ ミスティックシルバー、チタニウムグレー、ローズゴールド ブラック、ディープ・ブリーン、チェリー・レッド、ゴールド シャイニングブルー、マットブラック、シルバー 発売時期 2017年2月 2017年12月 2017年12月

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