編集部ピックアップの人気SIMフリースマホ全紹介！ 【2018年初頭版】 ― 第3回
コスパで選んでも満足できる性能！
2万円台でも8コアCPUや3GBメモリー、指紋センサーは当たり前！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【2万円台編】
2018年01月14日 12時00分更新
SIMフリースマホのボリュームゾーンが2万円台
各社ともに力を入れたモデルを用意
ASCII編集部がピックアップした、SIMフリースマホ全機種の特長とスペックを紹介していく本特集。【高性能機編】【3～4万円台編】に続いて、今回は【2万円台編】をお届けする。
|HUAWEI P10 lite
SIMフリースマホの中でもボリューム的に最も大きいのがこのクラス。MVNOの格安SIMとの組み合わせで、コストを抑えて使うのに最適なモデルがそろっている。とはいえ、性能的にも十分以上に高くなっており、8コアCPUや3GBメモリーなどを搭載。動作に不満を感じる場面はほとんどなく、指紋センサーもほぼ標準装備になるなど、2～3年前のキャリアスマホからの乗り換えなら進化を感じられるはず。
また、MVNOのセット販売で主力になっているのも今回紹介した製品が中心だ。購入方法やキャンペーンのタイミング次第で、より安価に入手できるケースもあるので、各社のサイトをチェックするなどして、うまくオトクに利用したい。
人気SIMフリースマホ
【性能的には不満無し、ボリュームゾーンの2万円台編】
●ファーウェイ「HUAWEI P10 lite」
●VAIO「VAIO Phone A」
●ASUS「ZenFone 4 Max」
●ASUS「ZenFone 4 Selfie」
●モトローラ「Moto G5S」
●ファーウェイ「HUAWEI nova lite」
●ファーウェイ「HUAWEI nova」
●Wiko「View」
●コヴィア「gooのスマホ g07＋＋」
|HUAWEI P10 lite
|VAIO Phone A
|ZenFone 4 Max
|メーカー
|ファーウェイ
|VAIO
|ASUS
|価格
|約2万8000円
|約2万1000円
|約2万5000円
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5.5型液晶
|5.2型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|72×146.5
×7.2mm
|77×156.1
×8.3mm
|73.3×150.5
×8.7mm
|重量
|146g
|167g
|156g
|CPU
|Huawei Kirin 658
2.1GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 617
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|3GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|16GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大64GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 7.0
|Android 6.0
|Android 7.1
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/18
/19/26/41
|1/3/8/19/21
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19/26
/28/38/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19/21
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8/19
|1/5/6/8/11/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|○
|○
|CA対応
|○（2CC）
|○（2CC）
|×
|au VoLTE
|○
|×
|○
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：13メガ(標準)
＋5メガ(広角)
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|2800mAh
|4100mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|×
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|micro＋nanoSIM
|nanoSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド、（サクラピンク）
|シルバー
|ネイビーブラック、サンライトゴールド、ローズピンク
|発売時期
|2017年6月
|2017年4月
|2017年12月
|ZenFone 4 Selfie
|Moto G5S
|HUAWEI nova lite
|メーカー
|ASUS
|Motorola Mobility
|ファーウェイ
|価格
|2万円台後半
|3万円弱
|2万円強
|ディスプレー
|5.5型液晶
|5.2型液晶
|5.2型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|75.9×155.6
×7.8mm
|73.5×150
×8.24mm
|72.94×147.2
×7.6mm
|重量
|144g
|157g
|147g
|CPU
|Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
|Huawei Kirin 655
2.1GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|3GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|32GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 7.1
→8.0(予定)
|Android 7.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/18
/19/26/28/38/41
|1/3/5/7/8/18
/19/20/26/28
/38/40/41
|1/3/5/7/8/19
/28/40
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|○
|○
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：16メガ
／イン：20メガ(標準)
＋8メガ(広角)
|リア：16メガ
／イン：5メガ
|リア：12メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|3000mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×(撥水)／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|サンライトゴールド、ネイビーブラック、ローズピンク
|ルナグレー、ファインゴールド、オックスフォードブルー
|ホワイト、ブラック、ゴールド
|発売時期
|2017年12月
|2017年10月
|2017年2月
|HUAWEI nova
|View
|g07＋＋
|メーカー
|ファーウェイ
|Wiko
|コヴィア
|価格
|3万円弱
|約2万8000円
|2万6784円
|ディスプレー
|5型液晶
|5.7型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|720×1440ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|69.1×141.2
×7.1mm
|73.1×151.5
×8.7mm
|75.6×152
×7.9mm
|重量
|146g
|160g
|150g
|CPU
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 425
1.4GHz
（クアッドコア）
|MediaTek MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|3GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0→7.0
|Android 7.1
|Android 7.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/18
/19/28/38/40
|1/3/5/7/8/18
/19/20/26/28/38/41
|1/3/8/19
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8/19
|1/2/5/6/8
|1/6/8
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|○
|CA対応
|○(2CC)
|×
|×
|au VoLTE
|○
|○
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：16メガ
|リア：16メガ
／イン：13メガ
|バッテリー容量
|3020mAh
|2900mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|microSIM×2
|micro＋nanoSIM
|USB端子
|Type-C
|microUSB
|Type-C
|カラバリ
|ミスティックシルバー、チタニウムグレー、ローズゴールド
|ブラック、ディープ・ブリーン、チェリー・レッド、ゴールド
|シャイニングブルー、マットブラック、シルバー
|発売時期
|2017年2月
|2017年12月
|2017年12月