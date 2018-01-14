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編集部ピックアップの人気SIMフリースマホ全紹介！ 【2018年初頭版】 ― 第3回

コスパで選んでも満足できる性能！

2万円台でも8コアCPUや3GBメモリー、指紋センサーは当たり前！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【2万円台編】

2018年01月14日 12時00分更新

文● ドロイドさん（アスキースマホ総研

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SIMフリースマホのボリュームゾーンが2万円台
各社ともに力を入れたモデルを用意

　ASCII編集部がピックアップした、SIMフリースマホ全機種の特長とスペックを紹介していく本特集。【高性能機編】【3～4万円台編】に続いて、今回は【2万円台編】をお届けする。

HUAWEI P10 lite

　SIMフリースマホの中でもボリューム的に最も大きいのがこのクラス。MVNOの格安SIMとの組み合わせで、コストを抑えて使うのに最適なモデルがそろっている。とはいえ、性能的にも十分以上に高くなっており、8コアCPUや3GBメモリーなどを搭載。動作に不満を感じる場面はほとんどなく、指紋センサーもほぼ標準装備になるなど、2～3年前のキャリアスマホからの乗り換えなら進化を感じられるはず。

　また、MVNOのセット販売で主力になっているのも今回紹介した製品が中心だ。購入方法やキャンペーンのタイミング次第で、より安価に入手できるケースもあるので、各社のサイトをチェックするなどして、うまくオトクに利用したい。

人気SIMフリースマホ
【性能的には不満無し、ボリュームゾーンの2万円台編】

●ファーウェイ「HUAWEI P10 lite
●VAIO「VAIO Phone A
●ASUS「ZenFone 4 Max
●ASUS「ZenFone 4 Selfie
●モトローラ「Moto G5S
●ファーウェイ「HUAWEI nova lite
●ファーウェイ「HUAWEI nova
●Wiko「View
●コヴィア「gooのスマホ g07＋＋

　 HUAWEI P10 lite VAIO Phone A ZenFone 4 Max
メーカー ファーウェイ VAIO ASUS
価格 約2万8000円 約2万1000円 約2万5000円
ディスプレー 5.2型液晶 5.5型液晶 5.2型液晶
画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 720×1280ドット
サイズ 72×146.5
×7.2mm		 77×156.1
×8.3mm		 73.3×150.5
×8.7mm
重量 146g 167g 156g
CPU Huawei Kirin 658
2.1GHz＋1.7GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 617
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 3GB 3GB 3GB
内蔵ストレージ 32GB 16GB 32GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大64GB）		 microSDXC
（最大256GB）
OS Android 7.0 Android 6.0 Android 7.1
LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18
/19/26/41		 1/3/8/19/21 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19/26
/28/38/41
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19/21 1/3/19
3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/5/6/8/11/19 1/2/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G ×
CA対応 ○（2CC） ○（2CC） ×
au VoLTE ×
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
カメラ画素数 リア：12メガ
／イン：8メガ		 リア：13メガ
／イン：5メガ		 リア：13メガ(標準)
＋5メガ(広角)
／イン：8メガ
バッテリー容量 3000mAh 2800mAh 4100mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー ×
SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM nanoSIM×2
USB端子 microUSB microUSB microUSB
カラバリ サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド、（サクラピンク） シルバー ネイビーブラック、サンライトゴールド、ローズピンク
発売時期 2017年6月 2017年4月 2017年12月
　 ZenFone 4 Selfie Moto G5S HUAWEI nova lite
メーカー ASUS Motorola Mobility ファーウェイ
価格 2万円台後半 3万円弱 2万円強
ディスプレー 5.5型液晶 5.2型液晶 5.2型液晶
画面解像度 720×1280ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット
サイズ 75.9×155.6
×7.8mm		 73.5×150
×8.24mm		 72.94×147.2
×7.6mm
重量 144g 157g 147g
CPU Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 430
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）		 Huawei Kirin 655
2.1GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 4GB 3GB 3GB
内蔵ストレージ 64GB 32GB 16GB
外部メモリー microSDXC
（最大2TB）		 microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 7.1 Android 7.1
→8.0(予定)		 Android 7.0
LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18
/19/26/28/38/41		 1/3/5/7/8/18
/19/20/26/28
/38/40/41		 1/3/5/7/8/19
/28/40
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 1/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G ×
CA対応 × × ×
au VoLTE ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
カメラ画素数 リア：16メガ
／イン：20メガ(標準)
＋8メガ(広角)		 リア：16メガ
／イン：5メガ		 リア：12メガ
／イン：8メガ
バッテリー容量 3000mAh 3000mAh 3000mAh
防水／防塵 ×／× ×(撥水)／× ×／×
指紋センサー
SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM×2
USB端子 microUSB microUSB microUSB
カラバリ サンライトゴールド、ネイビーブラック、ローズピンク ルナグレー、ファインゴールド、オックスフォードブルー ホワイト、ブラック、ゴールド
発売時期 2017年12月 2017年10月 2017年2月
　 HUAWEI nova View g07＋＋
メーカー ファーウェイ Wiko コヴィア
価格 3万円弱 約2万8000円 2万6784円
ディスプレー 5型液晶 5.7型液晶 5.5型液晶
画面解像度 1080×1920ドット 720×1440ドット 1080×1920ドット
サイズ 69.1×141.2
×7.1mm		 73.1×151.5
×8.7mm		 75.6×152
×7.9mm
重量 146g 160g 150g
CPU Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 425
1.4GHz
（クアッドコア）		 MediaTek MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 3GB 3GB 4GB
内蔵ストレージ 32GB 32GB 64GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 6.0→7.0 Android 7.1 Android 7.0
LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18
/19/28/38/40		 1/3/5/7/8/18
/19/20/26/28/38/41		 1/3/8/19
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/2/5/6/8 1/6/8
DSDS 4G＋3G
CA対応 ○(2CC) × ×
au VoLTE ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：12メガ
／イン：8メガ		 リア：13メガ
／イン：16メガ		 リア：16メガ
／イン：13メガ
バッテリー容量 3020mAh 2900mAh 3000mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー
SIM形状 nanoSIM×2 microSIM×2 micro＋nanoSIM
USB端子 Type-C microUSB Type-C
カラバリ ミスティックシルバー、チタニウムグレー、ローズゴールド ブラック、ディープ・ブリーン、チェリー・レッド、ゴールド シャイニングブルー、マットブラック、シルバー
発売時期 2017年2月 2017年12月 2017年12月

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