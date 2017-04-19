PowerColor「AXRX 570 4GBD5-3DH/OC」、「AXRX580 8GBD5-3DH/OC」、「AXRX580 8GBD5-3DHG/OC」
PowerColorから「Radeon RX 570/580」が販売開始
2017年04月19日 22時14分更新
18日23時より販売がスタートした「Radeon RX 570」「Radeon RX 580」搭載ビデオカード。PowerColorからは、「Radeon RX 570」搭載の「AXRX 570 4GBD5-3DH/OC」と、「Radeon RX 580」搭載の「AXRX580 8GBD5-3DH/OC」「AXRX580 8GBD5-3DHG/OC」が発売された。ドスパラ パーツ館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
|PowerColorからは、「Radeon RX 570」「Radeon RX 580」搭載ビデオカードが発売
「AXRX 570 4GBD5-3DH/OC」は、3連ファンを採用する大型VGAクーラーを採用した「Radeon RX 570」搭載ビデオカード。コアクロック1320MHzのオーバークロック仕様で、搭載メモリーはGDDR5 4GB。インターフェースはDisplayPort×3、DVI-D×1、HDMI×1で、補助電源は8ピン×1というスペックだ。
「Radeon RX 570」ながら、ガッツリ冷却したい人にオススメ。価格は2万8598円。
|3連ファンを採用する大型VGAクーラーを採用した「Radeon RX 570」搭載ビデオカード「AXRX 570 4GBD5-3DH/OC」
「AXRX580 8GBD5-3DHG/OC」は、2連ファンを採用する大型VGAクーラーを採用した「Radeon RX 580」搭載ビデオカード。コアクロック1425MHzのオーバークロック仕様で、搭載メモリーはGDDR5 8GB。インターフェースはDisplayPort×3、DVI-D×1、HDMI×1で、補助電源は8ピン+6ピンというスペックだ。カードは3スロット占有タイプなので注意したい。
価格は3万7800円。
|2連ファンを採用する大型VGAクーラーを採用した「Radeon RX 580」搭載ビデオカード「AXRX580 8GBD5-3DHG/OC」
「AXRX580 8GBD5-3DH/OC」は、2連ファンを採用する大型VGAクーラーを採用した「Radeon RX 580」搭載ビデオカード。「AXRX580 8GBD5-3DHG/OC」よりもクロックは抑え気味の1380MHzながら、オーバークロック仕様になっている。
そのほか、搭載メモリーはGDDR5 8GB。インターフェースはDisplayPort×3、DVI-D×1、HDMI×1で、補助電源は8ピン+6ピンというスペック。価格は3万6158円。
|クロックは抑え気味の1380MHzになっている「Radeon RX 580」搭載ビデオカード「AXRX580 8GBD5-3DH/OC」