PS4『シティーズ：スカイライン』つばさ＆ゴローの動画企画。街に誰も来ない原因は？

スパイク・チュンソフトより発売中のPS4用ソフト『シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Edition』で街づくりに苦戦している人はいませんか?

公開した動画では、素人同然のつばさ(アスキー編集部)とゴロー(電撃オンライン編集部)で不満のない街づくりに挑戦しています。都市開発の基本的な流れや初心者にありがちなミスの解決策などを一緒に学んでいきましょう!

PS4『シティーズ:スカイライン』

つばさ&ゴローのポンコツコンビで不満のない街づくり!

⇒PS4『シティーズ:スカイライン』の覚えておきたい8つのコツ

『シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Edition』とは

Steamで人気の都市開発シミュレーションゲーム『Cities: Skylines』を日本語ローカライズし、PS4のコントローラ操作に最適化した作品です。市長となったプレイヤーは道路や線路を自在に敷設し、人々が暮らす居住区や職場となる商業区といった区画を指定しながら、思い思いの街を作っていきます。

街づくりをしていく過程では、市民1人ひとりの生活を追ったり、特定条件を満たして新たな施設を解放したりする楽しみもあります。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

(C) 2015‐2018 and published by Paradox Interactive AB, CITIES: SKYLINES and PARADOX INTERACTIVE are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S., and other countries. Developed by Colossal Order Ltd. Adapted for PlayStation4 by Tantalus Media Pty Ltd. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

▼『シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Premium Edition』

■メーカー:スパイク・チュンソフト

■対応機種:PS4

■ジャンル:SLG

■発売日:2018年4月12日

■希望小売価格:10,000円+税

▼『シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Edition』

■メーカー:スパイク・チュンソフト

■対応機種:PS4

■ジャンル:SLG

■発売日:2018年4月12日

■希望小売価格:5,400円+税



▼『シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Edition(ダウンロード版)』

■メーカー:スパイク・チュンソフト

■対応機種:PS4

■ジャンル:SLG

■発売日:2018年4月12日

■希望小売価格:5,400円+税

