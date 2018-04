Wargamingは4月2日、オンライン海戦ストラテジー「World of Warships」とスマホアプリ「アズールレーン」とのコラボレーションを発表した。

今回のコラボレーションを記念して、4月21日(土)に『World of Warships × アズールレーン スペシャルトークイベント』をUDXシアター秋葉原で開催。トークイベントでは、MCとして声優の井澤美香子さんが出演するほか、アズールレーンからゲストを迎えてコラボレーションの詳細が紹介される予定。

【World of Warships × アズールレーン スペシャルトークイベント】

●開催日時:2018 年4月21日(土)13:00/開演14:00~

●会場:UDX シアター秋葉原

東京都千代田区外神田4-14-1 4F

●参加人数:120 名(抽選)

●参加費:無料

© Wargaming.net

© 2017 Manjuu Co.ltd & Yongshi Co.ltd All Rights Reserved.

© Yostar Inc. All Rights Reserved.

