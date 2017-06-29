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ファーウェイ、税抜1万1800円のWi-Fi版の7型タブ「HUAWEI MediaPad T3 7」発売

2017年06月29日 15時15分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　ファーウェイ・ジャパンは、7型Androidタブレット「HUAWEI MediaPad T3 7」を7月7日に発売すると発表した。用意されるのはWi-Fiモデルのみで、市場予想価格は税抜1万1800円。

　主なスペックは600×1024ドットの7型液晶、MediaTek製のクアッドコアCPUであるMT8127（1.3GHz、Cortex-A7）、2GBメモリー、16GBストレージ、2メガカメラ（イン2メガ）、IEEE802.11n（2.4／5GHz対応）、3100mAhバッテリー、Android 6.0（EMUI 4.1）など。法人向けには1GBメモリー／8GBストレージモデルも用意される。

　安価なモデルながら、アルミ合金を採用し、厚さ8.6mm／重量250gという薄型軽量筐体が特徴となる。

「HUAWEI MediaPad T3 7」の主なスペック
ディスプレー 7型IPS液晶
画面解像度 600×1024ドット
サイズ 約103.68×179×8.6mm
重量 約250g
CPU MediaTek MT8127 1.3GHz
（クアッドコア）
メモリー 2GB
ストレージ 16GB
外部ストレージ microSDXC（最大128GB）
OS Android 6.0（EMUI 4.1）
カメラ画素数 リア：200万画素／イン：200万画素
無線LAN IEEE802.11n（2.4／5GHz対応）
バッテリー容量 3100mAh
カラバリ スペースグレイ
価格（税抜） 1万1800円

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