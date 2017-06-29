ファーウェイ、税抜1万1800円のWi-Fi版の7型タブ「HUAWEI MediaPad T3 7」発売

ファーウェイ・ジャパンは、7型Androidタブレット「HUAWEI MediaPad T3 7」を7月7日に発売すると発表した。用意されるのはWi-Fiモデルのみで、市場予想価格は税抜1万1800円。
主なスペックは600×1024ドットの7型液晶、MediaTek製のクアッドコアCPUであるMT8127（1.3GHz、Cortex-A7）、2GBメモリー、16GBストレージ、2メガカメラ（イン2メガ）、IEEE802.11n（2.4／5GHz対応）、3100mAhバッテリー、Android 6.0（EMUI 4.1）など。法人向けには1GBメモリー／8GBストレージモデルも用意される。
安価なモデルながら、アルミ合金を採用し、厚さ8.6mm／重量250gという薄型軽量筐体が特徴となる。
|「HUAWEI MediaPad T3 7」の主なスペック
|ディスプレー
|7型IPS液晶
|画面解像度
|600×1024ドット
|サイズ
|約103.68×179×8.6mm
|重量
|約250g
|CPU
|MediaTek MT8127 1.3GHz
（クアッドコア）
|メモリー
|2GB
|ストレージ
|16GB
|外部ストレージ
|microSDXC（最大128GB）
|OS
|Android 6.0（EMUI 4.1）
|カメラ画素数
|リア：200万画素／イン：200万画素
|無線LAN
|IEEE802.11n（2.4／5GHz対応）
|バッテリー容量
|3100mAh
|カラバリ
|スペースグレイ
|価格（税抜）
|1万1800円