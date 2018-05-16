Xperia、Galaxyにファーウェイ！ 注目ドコモスマホのスペックまとめ

ドコモが2018年夏スマホを発表！ トレンドとなっている縦長ディスプレーやデュアルカメラ搭載モデルが各社から登場しているが、ドコモではおなじみのXperia、Galaxy、AQUOSのハイエンド機に加え、SIMフリーで人気のファーウェイが、おサイフケータイに対応した同社の看板モデルを投入してきたのが最大の話題だろう。

本記事ではその各社のフラグシップ機の性能を比較できる詳細スペック表からお届けする。

まずはやはり人気のXperia。Xperiaブランド初のデュアルカメラ搭載機「Xperia XZ2 Premium」は、暗闇に近い場所ですら、写真に残せる暗所に強いカメラが魅力的。縦長化＆デザイン一新の「Xperia XZ2」に加え、ドコモのみのコンパクトモデル「Xperia XZ2 Compact」も用意。

デュアルカメラを搭載するハイエンドXperiaが登場

続くは注目の「HUAWEI P20 Pro」。世界初のLeicaトリプルレンズカメラ、しかもメインカメラは1/1.7型という大型センサーを採用。AI手ぶれ補正で数秒のシャッター速度でもブレることなく、夜景を撮影できる。ディスプレーはノッチ付きの6.1型有機EL。防水・防塵、おサイフケータイにも対応だ。

ファーウェイの今年のフラグシップ機「HUAWEI P20 Pro」がドコモに

安定の「Galaxy S9」「Galaxy S9＋」は見た目の変化こそ小さいが、メインカメラにF値1.5と2.4とを物理的に切り替える機構を内蔵。特にF値1.5の明るいレンズは魅力的。指紋／顔／虹彩のトリプル生体認証も使い勝手と精度を高めている。シャープ「AQUOS R2」は静止画専用＋動画専用のデュアルカメラが新しい。

もちろんGalaxy S9＋も人気の一角

さらにdocomo with対象のミドル機もLGと富士通から登場。他キャリアとは一味違う、豊富なラインアップが魅力のドコモ夏モデルと言えそうだ。

Xperia XZ2

Premium

SO-04K Xperia XZ2

SO-03K Xperia XZ2

Compact

SO-05K メーカー ソニーモバイルコミュニケーションズ ディスプレー 5.8型液晶 5.7型液晶

（18：9） 5型液晶

（18：9） 画面解像度 2160×3840 1080×2160 1080×2160 サイズ 約80×158

×11.9mm 約72×153

×11.1mm 約65×135

×12.1mm 重量 230g台 約198g 約168g CPU Snapdragon 845 2.8GHz＋1.8GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 6GB 4GB 4GB 内蔵ストレージ 64GB 外部ストレージ microSDXC（最大400GB） OS Android 8.0 最大通信速度 下り最大988Mbps 下り最大988Mbps 下り最大644Mbps VoLTE ○（HD＋） 無線LAN IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：1920万画素

（RGB、F値1.8）

＋1220万画素

（モノクロ、F値1.6）

／イン：1320万画素

（F値2.0） リア：1920万画素（F値2.0）

／イン：500万画素（F値2.2） バッテリー容量 3400mAh 3060mAh 2760mAh FeliCa／NFC ○／○ ○／○ ○／○ ワンセグ

／フルセグ ○／○ ○／○ ○／× 防水／防塵 IPX5,8／IP6X 生体認証 ○（指紋） USB端子 Type-C Qi ○ ○ × 連続待受時間

（LTE／3G） 未定 約440時間

／約490時間 約430時間

／約460時間 連続通話時間

（LTE／3G） 未定 約1480分

／約1030分 約1380分

／約990分 カラバリ Chrome Black、Chrome Silver Deep Green、Liquid Silver、Liquid Black、Ash Pink White Silver、Black、Moss Green、Coral Pink 発売時期 今夏 5月下旬 6月下旬

HUAWEI P20 Pro

HW-01K Galaxy S9

SC-02K Galaxy S9＋

SC-03K メーカー ファーウェイ サムスン電子 ディスプレー 6.1型有機EL

（18.7：9） 5.8型有機EL

（18.5：9） 6.2型有機EL

（18.5：9） 画面解像度 1080×2240 1440×2960 サイズ 約74×155

×7.9mm 約69×148

×8.5mm 約74×158

×8.5mm 重量 約180g 約161g 約187g CPU HUAWEI Kirin 970

2.4GHz＋1.8GHz

（オクタコア） Snapdragon 845

2.8GHz＋1.7GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 6GB 4GB 6GB 内蔵ストレージ 128GB 64GB 外部ストレージ × microSDXC（最大400GB） OS Android 8.1 Android 8.0 最大通信速度 下り最大988Mbps 下り最大988Mbps VoLTE ○（HD＋） ○（HD＋） 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：4000万画素

（RGB、F値1.8）

＋2000万画素

（モノクロ、F値1.6）

＋800万画素

（望遠、F値2.4）

／イン：2400万画素

（F値2.0） リア：1200万画素

（標準、F値1.5/2.4）

／イン：800万画素

（F値1.7） リア：1200万画素

（標準、F値1.5/2.4）

＋1200万画素

（望遠、F値2.4）

／イン：800万画素

（F値1.7） バッテリー容量 3900mAh 3000mAh 3500mAh FeliCa／NFC ○／○ ○／○ ワンセグ

／フルセグ ×／× ○／○ 防水／防塵 IPX7／IP6X IPX5,8／IP6X 生体認証 ○（指紋、顔） ○（指紋、虹彩、顔） USB端子 Type-C Type-C Qi × ○ ○ 連続待受時間

（LTE／3G） 約330時間

／約360時間 約390時間

／約400時間 約400時間

／約450時間 連続通話時間

（LTE／3G） 約920分

／約920分 約1170分

／約1040分 約1310分

／約1170分 カラバリ Midnight Blue、Black Titanium Gray、Midnight Black、Lilac Purple Midnight Black、Titanium Gray 発売時期 6月下旬 5月18日

AQUOS R

SH-03K LG Syle

L-03K arrows Be

F-04K メーカー シャープ LG Electronics 富士通 ディスプレー 6型液晶

（19：9） 5.5型液晶

（18：9） 5型液晶 画面解像度 1440×3040 1080×2160 720×1280 サイズ 約74×156

×9mm 約69×144

×8.7mm 約72×144

×8.3mm 重量 約181g 約146g 約146g CPU Snapdragon 845

2.6GHz＋1.7GHz

（オクタコア） Snapdragon 450

1.8GHz

（オクタコア） Snapdragon 450

1.8GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 4GB 3GB 内蔵ストレージ 64GB 64GB 32GB 外部ストレージ microSDXC

（最大400GB） microSDXC

（最大400GB） microSDXC

（最大400GB） OS Android 8.0 Android 8.1 Android 8.1 最大通信速度 下り最大988Mbps 下り最大262.5Mbps 下り最大150Mbps VoLTE ○（HD＋） ○ ○（HD＋） 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：2260万画素

（静止画、F値1.9）

＋1630万画素

（動画、F値2.4）

／イン：1630万画素

（F値2.0） リア：1620万画素

（F値2.2）

／イン：800万画素

（F値1.9） リア：1220万画素

（F値1.9）

／イン：500万画素

（F値2.4） バッテリー容量 3130mAh 2890mAh 3500mAh FeliCa／NFC ○／○ ○／○ ○／○ ワンセグ

／フルセグ ○／○ ○／× ○／× 防水／防塵 IPX5,8／IP6X IPX5,8／IP6X IPX5,8／IP6X 生体認証 ○（指紋） ○（指紋、顔） ○（指紋） USB端子 Type-C Type-C Type-C 連続待受時間

（LTE／3G） 約530時間

／約590時間 未定 約530時間

／約570時間 連続通話時間

（LTE／3G） 約1770分

／約1300分 未定 約1080分

／約790分 カラバリ Platinum White、Premium Black、Coral Pink Blue、Black、White White、Black、Pink 発売時期 6月上旬 6月下旬 5月下旬

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