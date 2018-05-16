【ドコモ夏スマホ】Xperia、Galaxy、AQUOSにファーウェイのハイエンド機も参戦！ ― 第1回
Xperia、Galaxyにファーウェイ！ 注目ドコモスマホのスペックまとめ
2018年05月16日 12時00分更新
ドコモが2018年夏スマホを発表！ トレンドとなっている縦長ディスプレーやデュアルカメラ搭載モデルが各社から登場しているが、ドコモではおなじみのXperia、Galaxy、AQUOSのハイエンド機に加え、SIMフリーで人気のファーウェイが、おサイフケータイに対応した同社の看板モデルを投入してきたのが最大の話題だろう。
本記事ではその各社のフラグシップ機の性能を比較できる詳細スペック表からお届けする。
まずはやはり人気のXperia。Xperiaブランド初のデュアルカメラ搭載機「Xperia XZ2 Premium」は、暗闇に近い場所ですら、写真に残せる暗所に強いカメラが魅力的。縦長化＆デザイン一新の「Xperia XZ2」に加え、ドコモのみのコンパクトモデル「Xperia XZ2 Compact」も用意。
|デュアルカメラを搭載するハイエンドXperiaが登場
続くは注目の「HUAWEI P20 Pro」。世界初のLeicaトリプルレンズカメラ、しかもメインカメラは1/1.7型という大型センサーを採用。AI手ぶれ補正で数秒のシャッター速度でもブレることなく、夜景を撮影できる。ディスプレーはノッチ付きの6.1型有機EL。防水・防塵、おサイフケータイにも対応だ。
|ファーウェイの今年のフラグシップ機「HUAWEI P20 Pro」がドコモに
安定の「Galaxy S9」「Galaxy S9＋」は見た目の変化こそ小さいが、メインカメラにF値1.5と2.4とを物理的に切り替える機構を内蔵。特にF値1.5の明るいレンズは魅力的。指紋／顔／虹彩のトリプル生体認証も使い勝手と精度を高めている。シャープ「AQUOS R2」は静止画専用＋動画専用のデュアルカメラが新しい。
|もちろんGalaxy S9＋も人気の一角
さらにdocomo with対象のミドル機もLGと富士通から登場。他キャリアとは一味違う、豊富なラインアップが魅力のドコモ夏モデルと言えそうだ。
ドコモ冬春モデルラインナップ
- 4K液晶に超高感度デュアルカメラのXperia！
ソニーモバイル「Xperia XZ2 Premium SO-04K」
- モデル名は「XZ2」でも、デザインは完全リニューアル
ソニーモバイル「Xperia XZ2 SO-03K」
- 5型でもコンパクトサイズはそのまま
ソニーモバイル「Xperia XZ2 Compact SO-05K」
- Leica3眼レンズの最強カメラ機がFeliCaにも対応してドコモに！
ファーウェイ「HUAWEI P20 Pro HW-01K」
- F値1.5の絞りも可能な新型カメラ さらにデュアルカメラも！
サムスン電子「Galaxy S9＋ SC-03K」
- 縦長5.8型でサイズ感がちょうどいいGalaxy
サムスン電子「Galaxy S9 SC-02K」
- 動画＆静止画を同時撮影 サウンドも超強力！
シャープ「AQUOS R2 SH-03K」
- 縦長画面で日常系機能全部入りのdocomo withスマホ
LG「LG style L-03K」
- ドコモ初！ ハンドソープ手洗い対応スマホ
富士通「arrows Be F-04K」
- 世界の“現場”で活用される法人向けタフネススマホ
パナソニック「TOUGHBOOK P-01K」
- dtabもついに防水対応＆デュアルカメラに
「dtab Compact d-02K」
|
Xperia XZ2
Premium
SO-04K
|
Xperia XZ2
SO-03K
|
Xperia XZ2
Compact
SO-05K
|メーカー
|ソニーモバイルコミュニケーションズ
|ディスプレー
|5.8型液晶
|5.7型液晶
（18：9）
|5型液晶
（18：9）
|画面解像度
|2160×3840
|1080×2160
|1080×2160
|サイズ
|約80×158
×11.9mm
|約72×153
×11.1mm
|約65×135
×12.1mm
|重量
|230g台
|約198g
|約168g
|CPU
|Snapdragon 845 2.8GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|6GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|外部ストレージ
|microSDXC（最大400GB）
|OS
|Android 8.0
|最大通信速度
|下り最大988Mbps
|下り最大988Mbps
|下り最大644Mbps
|VoLTE
|○（HD＋）
|無線LAN
|IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：1920万画素
（RGB、F値1.8）
＋1220万画素
（モノクロ、F値1.6）
／イン：1320万画素
（F値2.0）
|リア：1920万画素（F値2.0）
／イン：500万画素（F値2.2）
|バッテリー容量
|3400mAh
|3060mAh
|2760mAh
|FeliCa／NFC
|○／○
|○／○
|○／○
|ワンセグ
／フルセグ
|○／○
|○／○
|○／×
|防水／防塵
|IPX5,8／IP6X
|生体認証
|○（指紋）
|USB端子
|Type-C
|Qi
|○
|○
|×
|連続待受時間
（LTE／3G）
|未定
|約440時間
／約490時間
|約430時間
／約460時間
|連続通話時間
（LTE／3G）
|未定
|約1480分
／約1030分
|約1380分
／約990分
|カラバリ
|Chrome Black、Chrome Silver
|Deep Green、Liquid Silver、Liquid Black、Ash Pink
|White Silver、Black、Moss Green、Coral Pink
|発売時期
|今夏
|5月下旬
|6月下旬
|
HUAWEI P20 Pro
HW-01K
|
Galaxy S9
SC-02K
|
Galaxy S9＋
SC-03K
|メーカー
|ファーウェイ
|サムスン電子
|ディスプレー
|6.1型有機EL
（18.7：9）
|5.8型有機EL
（18.5：9）
|6.2型有機EL
（18.5：9）
|画面解像度
|1080×2240
|1440×2960
|サイズ
|約74×155
×7.9mm
|約69×148
×8.5mm
|約74×158
×8.5mm
|重量
|約180g
|約161g
|約187g
|CPU
|HUAWEI Kirin 970
2.4GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 845
2.8GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|6GB
|4GB
|6GB
|内蔵ストレージ
|128GB
|64GB
|外部ストレージ
|×
|microSDXC（最大400GB）
|OS
|Android 8.1
|Android 8.0
|最大通信速度
|下り最大988Mbps
|下り最大988Mbps
|VoLTE
|○（HD＋）
|○（HD＋）
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：4000万画素
（RGB、F値1.8）
＋2000万画素
（モノクロ、F値1.6）
＋800万画素
（望遠、F値2.4）
／イン：2400万画素
（F値2.0）
|リア：1200万画素
（標準、F値1.5/2.4）
／イン：800万画素
（F値1.7）
|リア：1200万画素
（標準、F値1.5/2.4）
＋1200万画素
（望遠、F値2.4）
／イン：800万画素
（F値1.7）
|バッテリー容量
|3900mAh
|3000mAh
|3500mAh
|FeliCa／NFC
|○／○
|○／○
|ワンセグ
／フルセグ
|×／×
|○／○
|防水／防塵
|IPX7／IP6X
|IPX5,8／IP6X
|生体認証
|○（指紋、顔）
|○（指紋、虹彩、顔）
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Qi
|×
|○
|○
|連続待受時間
（LTE／3G）
|約330時間
／約360時間
|約390時間
／約400時間
|約400時間
／約450時間
|連続通話時間
（LTE／3G）
|約920分
／約920分
|約1170分
／約1040分
|約1310分
／約1170分
|カラバリ
|Midnight Blue、Black
|Titanium Gray、Midnight Black、Lilac Purple
|Midnight Black、Titanium Gray
|発売時期
|6月下旬
|5月18日
|
AQUOS R
SH-03K
|
LG Syle
L-03K
|
arrows Be
F-04K
|メーカー
|シャープ
|LG Electronics
|富士通
|ディスプレー
|6型液晶
（19：9）
|5.5型液晶
（18：9）
|5型液晶
|画面解像度
|1440×3040
|1080×2160
|720×1280
|サイズ
|約74×156
×9mm
|約69×144
×8.7mm
|約72×144
×8.3mm
|重量
|約181g
|約146g
|約146g
|CPU
|Snapdragon 845
2.6GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 450
1.8GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 450
1.8GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|4GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|64GB
|32GB
|外部ストレージ
|microSDXC
（最大400GB）
|microSDXC
（最大400GB）
|microSDXC
（最大400GB）
|OS
|Android 8.0
|Android 8.1
|Android 8.1
|最大通信速度
|下り最大988Mbps
|下り最大262.5Mbps
|下り最大150Mbps
|VoLTE
|○（HD＋）
|○
|○（HD＋）
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：2260万画素
（静止画、F値1.9）
＋1630万画素
（動画、F値2.4）
／イン：1630万画素
（F値2.0）
|リア：1620万画素
（F値2.2）
／イン：800万画素
（F値1.9）
|リア：1220万画素
（F値1.9）
／イン：500万画素
（F値2.4）
|バッテリー容量
|3130mAh
|2890mAh
|3500mAh
|FeliCa／NFC
|○／○
|○／○
|○／○
|ワンセグ
／フルセグ
|○／○
|○／×
|○／×
|防水／防塵
|IPX5,8／IP6X
|IPX5,8／IP6X
|IPX5,8／IP6X
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋、顔）
|○（指紋）
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|連続待受時間
（LTE／3G）
|約530時間
／約590時間
|未定
|約530時間
／約570時間
|連続通話時間
（LTE／3G）
|約1770分
／約1300分
|未定
|約1080分
／約790分
|カラバリ
|Platinum White、Premium Black、Coral Pink
|Blue、Black、White
|White、Black、Pink
|発売時期
|6月上旬
|6月下旬
|5月下旬