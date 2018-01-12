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2018年冬アニメ大特集第9回

【2018冬アニメ】1月末開始の『Fate/EXTRA Last Encore』にオリジナルロボットアニメ『ダーリン・イン・ザ・フランキス』

2018年01月12日 17時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集●ASCII編集部

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　冬アニメ特集もついに最終回。今回は少し先に放送が始まる番組も含めて掲載。まずは1月末開始予定の『Fate/EXTRA Last Encore』に、TRIGGER／A-1 Pictures共同制作のオリジナルロボットアニメ『ダーリン・イン・ザ・フランキス』など、計6作品を紹介。

新たな月の聖杯戦争、開演。
「Fate/EXTRA Last Encore」

(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT
(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT

作品解説
それは、忘れ去られた月で開演（ひら）かれる“EXTRA”の物語。

月に存在するあらゆる願いを叶える力を持った霊子コンピュータ「ムーンセル・オートマトン」。
ムーンセルによってにつくられた霊子虚構世界「SE.RA.PH」。
“聖杯”をかけた、魔術師（ウィザード）と英霊（サーヴァント）による、新たな月の聖杯戦争、開演。

(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT
(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT
(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT
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(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT
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スタッフ
原作： 奈須きのこ・TYPE-MOON／Marvelous
シリーズ構成：奈須きのこ
キャラクター原案：ワダアルコ
総監督：新房昭之
シリーズディレクター：宮本幸裕
キャラクターデザイン／総作画監督：滝山真哲・山村洋貴
アクションディレクター：三輪和宏
美術監督：望月卓磨
色彩設計：日比野 仁
CG監督：高野慎也
撮影監督：会津孝幸
編集：松原理恵
音響監督：鶴岡陽太
音響制作：楽音舎
音楽：神前 暁（MONACA）
アニメーション制作：シャフト
オープニングテーマ：「Bright Burning Shout」（歌：西川貴教）（Epic Records Japan）
エンディングテーマ：「月と花束」（歌：Ariola Japan）

キャスト
岸浪ハクノ：阿部 敦
セイバー：丹下 桜
遠坂リン：植田佳奈
間桐シンジ：神谷浩史
間桐 桜：下屋則子
アーチャー：鳥海浩輔
ライダー：高乃 麗
キャスター：野中 藍
バーサーカー：安井邦彦
ガウェイン：水島大宙

番組情報
・オブリトゥス地動説
TOKYO MX：1月27日より毎週土曜24:00～
群馬テレビ：1月27日より毎週土曜24:00～
とちぎテレビ：1月27日より毎週土曜24:00～
BS11：1月27日より毎週土曜24:00～
MBS：1月30日より毎週火曜27:30～
Netflix：1月31日より毎週水曜独占配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://fate-extra-lastencore.com/
Twitterアカウント @FateEXTRA_LE

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