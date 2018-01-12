【2018冬アニメ】1月末開始の『Fate/EXTRA Last Encore』にオリジナルロボットアニメ『ダーリン・イン・ザ・フランキス』

前へ 1 2 3 4 5 6 次へ

冬アニメ特集もついに最終回。今回は少し先に放送が始まる番組も含めて掲載。まずは1月末開始予定の『Fate/EXTRA Last Encore』に、TRIGGER／A-1 Pictures共同制作のオリジナルロボットアニメ『ダーリン・イン・ザ・フランキス』など、計6作品を紹介。

新たな月の聖杯戦争、開演。

「Fate/EXTRA Last Encore」

(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT

(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT

作品解説

それは、忘れ去られた月で開演（ひら）かれる“EXTRA”の物語。



月に存在するあらゆる願いを叶える力を持った霊子コンピュータ「ムーンセル・オートマトン」。

ムーンセルによってにつくられた霊子虚構世界「SE.RA.PH」。

“聖杯”をかけた、魔術師（ウィザード）と英霊（サーヴァント）による、新たな月の聖杯戦争、開演。

(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT

(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT

(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT

(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT

(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT

(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT

(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT

(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT

<!-- No CDATA -->

スタッフ

原作： 奈須きのこ・TYPE-MOON／Marvelous

シリーズ構成：奈須きのこ

キャラクター原案：ワダアルコ

総監督：新房昭之

シリーズディレクター：宮本幸裕

キャラクターデザイン／総作画監督：滝山真哲・山村洋貴

アクションディレクター：三輪和宏

美術監督：望月卓磨

色彩設計：日比野 仁

CG監督：高野慎也

撮影監督：会津孝幸

編集：松原理恵

音響監督：鶴岡陽太

音響制作：楽音舎

音楽：神前 暁（MONACA）

アニメーション制作：シャフト

オープニングテーマ：「Bright Burning Shout」（歌：西川貴教）（Epic Records Japan）

エンディングテーマ：「月と花束」（歌：Ariola Japan）

キャスト

岸浪ハクノ：阿部 敦

セイバー：丹下 桜

遠坂リン：植田佳奈

間桐シンジ：神谷浩史

間桐 桜：下屋則子

アーチャー：鳥海浩輔

ライダー：高乃 麗

キャスター：野中 藍

バーサーカー：安井邦彦

ガウェイン：水島大宙

番組情報

・オブリトゥス地動説

TOKYO MX：1月27日より毎週土曜24:00～

群馬テレビ：1月27日より毎週土曜24:00～

とちぎテレビ：1月27日より毎週土曜24:00～

BS11：1月27日より毎週土曜24:00～

MBS：1月30日より毎週火曜27:30～

Netflix：1月31日より毎週水曜独占配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://fate-extra-lastencore.com/

Twitterアカウント @FateEXTRA_LE

(C)TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT

前へ 1 2 3 4 5 6 次へ

ツイートする

この特集の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています