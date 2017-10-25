NVIDIAが実況付きPUBG大会を28～29日に開催

NVIDIAが主催する10回目のeスポーツ大会「GeForce CUP」が10月28日 (土) と29日 (日) に開催される。今回は、人気バトルロワイヤルゲーム「PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS」 (以下 PUBG) を採用する。
|「GeForce CUP: PUBG」 は、PUBGを楽しむゲーマーのための活躍の場を提供し、そのゲーム性を紹介するためにNVIDIAが主催する大会だ
28日はSOLOトーナメント、29日はDUOトーナメントを1日1部門ずつに分けて開催。SOLOトーナメントは1サーバー80名で最大480名、DUOトーナメントは1サーバー40チーム80名が争い、決勝大会出場を目指すことになる。
トーナメントの模様は実況解説の岸 大河 氏、YamatoN 氏を迎え、1回戦から実況付きで放送予定。OPENREC.tv、Twitch ではまったく異なる配信が行なわれる。また、抽選で Bluehole 公式「Winner Winner Chicken Dinner（ドン勝）」Tシャツなどが当たる視聴者プレゼントも予定されている。
|大会概要
|大会名
|GeForce CUP: PUBG
|大会サイト
|http://pubggf.j-cg.com/lp
|日程
|SOLOトーナメント: 2017年10月28日(土) 17:00～
DUOトーナメント: 2017年10月29日(日) 17:00～
|タイトル
|PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG)
|主催
|NVIDIA Japan
|プラチナ協賛
|LEVEL ∞
|ゴールド協賛
|AORUS、ASUS、Colorful、MSI、Palit、ZOTAC
|シルバー協賛
|SteelSeries、Tekwind
|招待プレイヤー
|Detonation Gaming: DustelBox、SUMOMOXqX
DeToNator: Stylishnoob、SPYGEA、SHAKA、KHTV
ElySioNq
JapanNo1skve
高田健志
イツキン
yuna_games
とりバード
くろねこ氏
※追加予定あり
|生放送ページ
|【NVIDIA Japanチャンネル】
https://www.twitch.tv/nvidiajapan
【OPENREC.tv - PUBG PARK チャンネル】
https://www.openrec.tv/user/pubgpark