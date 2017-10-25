NVIDIAが実況付きPUBG大会を28～29日に開催

NVIDIAが主催する10回目のeスポーツ大会「GeForce CUP」が10月28日 (土) と29日 (日) に開催される。今回は、人気バトルロワイヤルゲーム「PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS」 (以下 PUBG) を採用する。

28日はSOLOトーナメント、29日はDUOトーナメントを1日1部門ずつに分けて開催。SOLOトーナメントは1サーバー80名で最大480名、DUOトーナメントは1サーバー40チーム80名が争い、決勝大会出場を目指すことになる。

トーナメントの模様は実況解説の岸 大河 氏、YamatoN 氏を迎え、1回戦から実況付きで放送予定。OPENREC.tv、Twitch ではまったく異なる配信が行なわれる。また、抽選で Bluehole 公式「Winner Winner Chicken Dinner（ドン勝）」Tシャツなどが当たる視聴者プレゼントも予定されている。

大会概要 大会名 GeForce CUP: PUBG 大会サイト http://pubggf.j-cg.com/lp 日程 SOLOトーナメント: 2017年10月28日(土) 17:00～

DUOトーナメント: 2017年10月29日(日) 17:00～ タイトル PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) 主催 NVIDIA Japan プラチナ協賛 LEVEL ∞ ゴールド協賛 AORUS、ASUS、Colorful、MSI、Palit、ZOTAC シルバー協賛 SteelSeries、Tekwind 招待プレイヤー Detonation Gaming: DustelBox、SUMOMOXqX

DeToNator: Stylishnoob、SPYGEA、SHAKA、KHTV

ElySioNq

JapanNo1skve

高田健志

イツキン

yuna_games

とりバード

くろねこ氏

※追加予定あり 生放送ページ 【NVIDIA Japanチャンネル】

https://www.twitch.tv/nvidiajapan



【OPENREC.tv - PUBG PARK チャンネル】

https://www.openrec.tv/user/pubgpark

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