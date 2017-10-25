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NVIDIAが実況付きPUBG大会を28～29日に開催

2017年10月25日 21時50分更新

文● ドリル北村／ASCII編集部

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　NVIDIAが主催する10回目のeスポーツ大会「GeForce CUP」が10月28日 (土) と29日 (日) に開催される。今回は、人気バトルロワイヤルゲーム「PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS」 (以下 PUBG) を採用する。

「GeForce CUP: PUBG」 は、PUBGを楽しむゲーマーのための活躍の場を提供し、そのゲーム性を紹介するためにNVIDIAが主催する大会だ

　28日はSOLOトーナメント、29日はDUOトーナメントを1日1部門ずつに分けて開催。SOLOトーナメントは1サーバー80名で最大480名、DUOトーナメントは1サーバー40チーム80名が争い、決勝大会出場を目指すことになる。

　トーナメントの模様は実況解説の岸 大河 氏、YamatoN 氏を迎え、1回戦から実況付きで放送予定。OPENREC.tv、Twitch ではまったく異なる配信が行なわれる。また、抽選で Bluehole 公式「Winner Winner Chicken Dinner（ドン勝）」Tシャツなどが当たる視聴者プレゼントも予定されている。

大会概要
大会名 GeForce CUP: PUBG
大会サイト http://pubggf.j-cg.com/lp
日程 SOLOトーナメント: 2017年10月28日(土) 17:00～
DUOトーナメント: 2017年10月29日(日) 17:00～
タイトル PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG)
主催 NVIDIA Japan
プラチナ協賛 LEVEL ∞
ゴールド協賛 AORUS、ASUS、Colorful、MSI、Palit、ZOTAC
シルバー協賛 SteelSeries、Tekwind
招待プレイヤー Detonation Gaming: DustelBox、SUMOMOXqX
DeToNator: Stylishnoob、SPYGEA、SHAKA、KHTV
ElySioNq
JapanNo1skve
高田健志
イツキン
yuna_games
とりバード
くろねこ氏
※追加予定あり
生放送ページ 【NVIDIA Japanチャンネル】
https://www.twitch.tv/nvidiajapan

【OPENREC.tv - PUBG PARK チャンネル】
https://www.openrec.tv/user/pubgpark

【関連サイト】

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