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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第145回

【格安スマホまとめ】格安SIMがiOS 11で動作確認、iPhone 8でauの非VoLTE SIMは動かず

2017年09月24日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。iOS 11とiPhone 8のリリースに合わせて、動作確認を実施するMVNOが見られた。

IIJmioがiOS 11／iPhone 8での動作確認状況を公表している。これまでからの変化は基本的になさそうだ

iPhone 8ではau網で3G非対応に
これによりau MVNOの非VoLTE SIMは使えなくなっている

　先週はiOS 11のダウンロード、iPhone 8の販売が開始された。IIJmioやmineoといったMVNOが、公式ブログ上で動作確認の状況について報告している。

　総合的に情報を見ていくと、従来機種＋iOS 11については、iOS 10から基本的に変化はない模様。ドコモ網／au網を用いるSIMともにプロファイルの適用で通信ができ、au MVNOのSIMではテザリングは非対応なのも同じだ。

　一方、注意すべきなのはau MVNO＋iPhone 8。auは同社のiPhone 8／iPhone 8 Plus／iPhone Xが、国内での3G通信（CDMA2000）に対応していないことを公表している（データ通信は4Gのみ、通話もVoLTEのみ）。

au網ではiPhone 8やiPhone Xで3G（CDMA2000）での通信はできなくなった

　auではドコモやソフトバンクと異なり、3Gに切り替わって通信が継続される機会はほとんどないため、それ自体は大きな問題にならない。しかし、格安SIMユーザーにとって重要なのは、auのSIM（MVNO含む）にはVoLTE化以前から提供されていた（3Gでも通信可能な）SIMと、VoLTEにのみ対応したSIMの2種類がある点。mineoによる動作確認で、前者のSIMがau版／SIMフリー版の両方のiPhone 8で利用できなくなったことが報告されている。

mineoによるiPhone 8／iPhone 8 Plusの動作確認表。VoLTEに対応していないau網のSIMを使っている場合は、ドコモ網のDプランか、AプランのVoLTE SIMに切り替える必要がある

　iPhone 7までは、非VoLTEのSIMでもVoLTEを含めて問題なく利用できたため、そのまま使っていた人もいるだろう。しかし、SIMフリー版であってもiPhone 8に移行する場合は、SIMを切り替える必要がある（IIJmioのようにau MVNOでもVoLTE対応SIMしか提供していないサービスでは、もちろんその必要はない）。

月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBE SIM 3ギガプラン IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン 		楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円
初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		324円
／100MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど
SMS
オプション
（129円）
（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi 有料 ×（BIC SIMは○） ×
最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 LINEモバイル U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス 		DMM
mobile
データSIMプラン 3GB 		DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB
／1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 540円 1198円 734円
～972円 		918円 907円 322円／
538円
初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1 		410円
／500MB
648円
／1GB 		100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
通信制御 条件非公表 条件
非公表 		3日／
366MB
（低速時） 		3日／
2GB
カウント
フリー 		LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram 別プランあり LINEなど
SMS
オプション
（129円）
（標準）
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし
　 ニフティ
NifMo
3GBプラン 		nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo
シングルタイプ 3GB
3GB
プラン 		0 SIM ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
高速通信
通信量 		月3GB 月3GB 月500MB
～5GB 		月4GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円
初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		972円
／500MB
 432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 1日／
650MB 		条件非公表 条件非公表 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
カウント
フリー
SMS
オプション
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）

　 OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン 		BIGLOBE SIM
170MB/日
コース 		6GB/月
コース 		タイプD タイプA 6ギガ
プラン 		12ギガ
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日
170MB 		月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円
初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
SMS
オプション 		○（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi ×（BIC SIMは○）
最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン 		U-mobile
データ専用
5GB 		LinksMate
5GB
高速定額 おかわりSIM
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 128kbps 200kbps
月額料金 2138円 540～
1620円 		1566円 2678円 1598円 1620円
初期費用 3240円 3665円 3665円 3672円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円
／100MB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
1080円
／1GB
通信制御 3日／
360MB
（低速時） 		条件非公表 3日／
300MB
（低速時）
カウント
フリー 		対応ゲーム、Twitterなど
SMS
オプション 		×
（140円）
（129円）
（162円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし（SIM削除に3240円）
　 DMM mobile
データSIMプラン 		DTI SIM
ネットつかい放題プラン 		イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB
5GB 8GB ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au
4G LTE
高速通信
通信量 		月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円
初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1 		518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時） 		1～3GB
程度
／1～2日 		3日／
366MB
（低速時） 		なし 3日／
6GB
カウント
フリー 		別プランあり
SMS
オプション 		○（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。


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