【格安スマホまとめ】格安SIMがiOS 11で動作確認、iPhone 8でauの非VoLTE SIMは動かず

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。iOS 11とiPhone 8のリリースに合わせて、動作確認を実施するMVNOが見られた。

IIJmioがiOS 11／iPhone 8での動作確認状況を公表している。これまでからの変化は基本的になさそうだ

iPhone 8ではau網で3G非対応に

これによりau MVNOの非VoLTE SIMは使えなくなっている

先週はiOS 11のダウンロード、iPhone 8の販売が開始された。IIJmioやmineoといったMVNOが、公式ブログ上で動作確認の状況について報告している。

総合的に情報を見ていくと、従来機種＋iOS 11については、iOS 10から基本的に変化はない模様。ドコモ網／au網を用いるSIMともにプロファイルの適用で通信ができ、au MVNOのSIMではテザリングは非対応なのも同じだ。

一方、注意すべきなのはau MVNO＋iPhone 8。auは同社のiPhone 8／iPhone 8 Plus／iPhone Xが、国内での3G通信（CDMA2000）に対応していないことを公表している（データ通信は4Gのみ、通話もVoLTEのみ）。

au網ではiPhone 8やiPhone Xで3G（CDMA2000）での通信はできなくなった

auではドコモやソフトバンクと異なり、3Gに切り替わって通信が継続される機会はほとんどないため、それ自体は大きな問題にならない。しかし、格安SIMユーザーにとって重要なのは、auのSIM（MVNO含む）にはVoLTE化以前から提供されていた（3Gでも通信可能な）SIMと、VoLTEにのみ対応したSIMの2種類がある点。mineoによる動作確認で、前者のSIMがau版／SIMフリー版の両方のiPhone 8で利用できなくなったことが報告されている。

mineoによるiPhone 8／iPhone 8 Plusの動作確認表。VoLTEに対応していないau網のSIMを使っている場合は、ドコモ網のDプランか、AプランのVoLTE SIMに切り替える必要がある

iPhone 7までは、非VoLTEのSIMでもVoLTEを含めて問題なく利用できたため、そのまま使っていた人もいるだろう。しかし、SIMフリー版であってもiPhone 8に移行する場合は、SIMを切り替える必要がある（IIJmioのようにau MVNOでもVoLTE対応SIMしか提供していないサービスでは、もちろんその必要はない）。

OCN モバイル ONE BIGLOBE SIM 3ギガプラン IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど ― ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB

／1GB等 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 322円／

538円等 初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金 通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB ― カウント

フリー LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram ― ― 別プランあり LINEなど SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） 公衆Wi-Fi × ○ × × × 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

ニフティ

NifMo

3GBプラン nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 972円

／500MB

432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 1日／

650MB 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB カウント

フリー ― ― ― ― SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi ○ × × × × × 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

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（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBE SIM 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 6ギガ

プラン 12ギガ

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円 初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円／100MB 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ― ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

PREMIUM

LTE使い放題プラン U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB 高速定額 おかわりSIM 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 ― 200kbps 200kbps ― 128kbps 200kbps 月額料金 2138円 540～

1620円 1566円 2678円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション ― 1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 ― 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 3日／

300MB

（低速時） カウント

フリー ― ― ― 対応ゲーム、Twitterなど SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし（SIM削除に3240円）

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB カウント

フリー ― 別プランあり ― ― SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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