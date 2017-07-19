NECPCとキュレーションズが、IoT機器を相互に接続するプラットフォームを公開

NECパーソナルコンピュータとキュレーションズは7月19日、企業がIoTデバイスを利用したサービスを簡単に提供できるようにする“IoTオープンイノベーションプラットフォーム”「plusbenlly」（プラスベンリー）を共同企画し、ベータ版の一般公開を開始した。ベータ版の利用料金は無料で、本年中の正式版リリースを予定している。すでに「大和リビングマネジメント株式会社」「積水ハウス株式会会社」などのプロジェクトで採用が決定しているそうだ。

plusbenllyには、機器の接続やデータの交換をするために必要な設定があらかじめなされている。ネットワーク機能を備えたIoT家電、ウェアラブルデバイス、SNSなどのインターネットサービスを相互接続し、これまで各社が独立して提供していたIoT機器とサービスを自由に組み合わせられる。

例えば、朝さわやかに起きるため起床時間に合わせて異なるメーカーのテレビ／エアコン／ライトを一括でオンにすることができる。ほかにも体重計や活動量計アプリから取得した体重が目標体重を上回った時、ダイエットメニューを提案するといった応用も可能だ。

すでに50社以上が賛同しており、以下の企業がパートナーとして発表されている。

plusbenlly コネクテッドパートナー

および公開仕様により接続可能なサービス25社35サービス

（2017年7月時点連携済み）フィリップス Hue（IoT照明/フィリップス ライティング ジャパン提供）、Bocco（コミュニケーションロボット/ユカイ工学提供）、Netatomo(パーソナルウェザーステーション/Netatomo提供)、Fitbit（活動量計、心拍計/Fitbit提供）、Activite Steel（活動量計/Withings提供）、Steel HR（活動量計、心拍計/Withings提供）、WITHINGS GO（活動量計/Withings提供、Pulse O2（活動量計、心拍計/Withings提供）、Body（Wi-Fi体組成計/Withings提供）、BodyCardio（心臓の健康状態＆身体組成 Wi-Fi対応体組成計/Withings提供）、Withings Aura（睡眠計/Withings提供）、ヘルスケア（Apple提供）、Facebook（SNS/Facebook提供）、twitter（SNS/twitter提供）、Instagram（SNS/Facebook提供）、Dropbox（ストレージ/Dropbox提供）、EVERNOTE（ストレージ/EVERNOTE提供）、OneDrive（ストレージ/マイクロソフト提供）、Google Calendar（カレンダー/Google提供）

（2017年8月以降連携予定）（スマートロック/IRリモコン/環境センサー/電球/電力計測/ヘルスケアデータ/音声入力/指紋認証など）、Qrio（スマートロック/qrio提供）、eRemote(IRリモコン/Link Japan提供）、eSensor(環境センサー/Link Japan提供）、iRemocon(IRリモコン/グラモ提供）、Wi-Fi接続学習リモコンユニット(IRリモコン/ラトックシステム提供）、OMRON connect(ヘルスケアデータ/オムロン ヘルスケア提供）、環境センサ(環境センサー/オムロン提供）、PM2.5対応Bluetoothほこりセンサー (環境センサー/ラトックシステム提供）、Listnr(音声入力/セレボ提供）、Tipron(プロジェクターロボット/セレボ提供）、Liquid(指紋認証/LIQUID提供）、スマートロック（Tsumug提供）、LINE （SNS/LINE提供）、CLICKER（ボタン型情報取得ツール/リアリティーワークス提供）、村田製作所（その他機器）、sMedio（その他機器）

ビジネスパートナー9社

IoT益田同盟、渋谷区観光協会、セカンドファクトリー（SkyDream）、積水ハウス 大和リビングマネジメント、Tatsumi planning、日本交通株式会、THE NARUTO BASE、RIZAP

テクノロジーパートナー12

IoT PLANET HIGHWAY(慶応大学、アーキテクトグランドデザイン、オムロン)、インテル、Good Sleep Lab、さくらインターネット、大日本印刷、東京電力パワ－グリッド、トレンドマイクロ、日本オラクル、ヘルスデータ・プラットフォーム、マイクロソフト、Tangerin、XPJP

コミュニティパートナー6社

Hana道場、フィラメント、ミラツク、ロフトワーク、DMM.Make、パーソルキャリア（Eiicon）

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