格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第123回
【格安スマホまとめ】コヴィア、4.5型＆2GB RAMで1万円のスマホ、FREETELはウェブ上の表記が問題に
2017年04月23日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はコヴィアから4.5型のSIMフリースマホが発表された。2GBメモリーなどを搭載して約1万円。消費者庁がFREETELのウェブ上の表記を問題視。3年割賦もネットで話題となった。
|安価ながらなかなかの性能の「FLEAZ Que」
コヴィアが4.5型のコンパクトモデル「FLEAZ Que」
2GB RAM／16GB ROMも魅力で約1万円
1つめの話題はSIMフリースマホの新製品。“gooのスマホ”「g07＋」など、低価格機をリリースしているコヴィアから、4.5型の「FLEAZ Que」が発売された。goo SimsellerではOCNのSIMがセットとなり、税抜9800円で販売されている。
|コンパクトな4.5型モデルという点に魅力を感じる人も多いだろう
WVGA＋解像度（480×854ドット）の4.5型IPS液晶にMediaTek製のクアッドコアCPU（MT6735A、1.3GHz）とこちらは価格相応だが、2GBメモリー、16GBストレージ搭載はうれしい点。カメラは5メガ（イン5メガ）、バッテリーは2200mAh。OSはAndroid 6.0だが、7.0へのアップデートも予定されている。この価格帯でも電子コンパスやジャイロセンサーを搭載している点も売りとする。コンパクトなスマホを求めるユーザーにも注目だろう。
FREETEL、ウェブ上の表示で消費者庁から措置命令
3年割賦のプラン内容についてもネットで話題に
消費者庁は、FREETELのウェブ上の表示について景品表示法に基づく措置命令を行なった。問題視されたのは、通信速度、販売シェア、特定サービスの通信料無料の3点の表示だ。
詳しくは別記事も参照いただきたいが、通信速度では特定場所／時間でのテストにも関わらず、「業界最速」といった表現を用いたこと、「シェアNo.1」という表現では、ヨドバシカメラでの販売トップだったのに業界全体で1位のように見えたこと、また特定サービスの通信料無料については、対象外の通信についての注意書き、また注意書きへのリンクがわかりやすい場所になかったことなどが指摘された。
|消費者庁の資料より
またFREETELは、上記の話とは別に、現在積極的にプロモーションを行なっている「スマートコミコミ＋」のプラン内容についても、ネット上で話題となっている。
「スマートコミコミ＋」は端末の割賦代金、SIM、通話定額がセットになっているプランで、たとえばHUAWEI P9 liteであれば、割賦代金と月3GBの通信量付きSIM、10分かけ放題付きのSIMのセットで税抜月2480円となる（この料金は1年目のみで、2～3年目はプラス税抜月1500円）。
|端末、SIM、通話定額がセットの「スマートコミコミ＋」。1年後に新機種に無料で乗り換えられるというサービスも用意されている
ただ、端末の割賦期間は3年（36回払い）で、端末の総額は市場価格の2倍前後に設定されている。実際には月々の割引もあり、実質価格的では抑えられているのだが、割賦期間の途中で解約した場合の負担は大きく、“縛りが強い”のではないかという意見が見られた。また、これらの仕組みはかなり複雑で、ウェブ上での申込時には注釈をしっかり読まないと理解しにくいという要素もある。
|補足部分をしっかりとチェックする必要がある
なおFREETELでは、これらの声に対応して、割賦期間中での解約時に、従来からの残債全額の一括払いのほか、同社が端末と付属品を残債の50％分で買い取るという選択肢を4月25日から提供すると発表している。
IIJmio、月々の通信量を20／30GB追加することが可能に
通話定額オプションは1回5分→10分に
IIJmioがサービス拡充の発表をしている。まず6月から開始されるのは、月々の通信量を増量させる「データオプション」。これはあらかじめオプションを追加しておくことで、利用できる通信量を月20GB／30GBプラスするというもの。オプション料金はそれぞれ税抜月3100円と税抜月5000円で、ダブルで適用して、月50GBをプラスすることも可能。
さらに5月からは、国内通話定額のオプションのうち、「1回5分まで無料」のプラン（税抜月830円）において、料金はそのままで「1回10分まで無料」に拡大する。なお、通話定額オプションの1回5分→10分への拡大は、OCNなどが先行して2月に開始している。
|IIJmioの通話定額も1回10分までに延長
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|
BIGLOBE
LTE・3G エントリープラン
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|
322円／
538円等
|初期費用
|3672円
|3665円
|3240円
|3240円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|―
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|公衆Wi-Fi
|×
|○
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
972円
／500MB
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
1日／
650MB
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|
BIGLOBE
LTE・3G ライトSプラン
|
ワイヤレスゲート
FONプレミアムプラン
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|
無制限
／3Mbps
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|―
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|1600円
|初期費用
|3240円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|―
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
条件
非公表
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|
○
（200円）
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|○（FON）
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|なし
|b-mobile SIM
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン
|
U-mobile
データ専用
5GB
|ぷららモバイルLTE 定額無制限プラン
|高速定額
|おかわりSIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|無制限
|月1～5GB
|月5GB
|無制限
|月5GB
|
無制限
／3Mbps
|
制限時の
通信速度
|―
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|―
|月額料金
|2138円
|
540～
1620円
|1566円
|2678円
|1598円
|2980円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|―
|1GBまで月540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|―
|通信制御
|―
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|―
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 5GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
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