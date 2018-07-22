【格安スマホまとめ】OCNが音楽カウントフリーを無料で、FeliCa入り「HTC U11 life」単体販売

主要格安SIMの料金表（今回はデータSIM）とともに、格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、OCN モバイル ONEが音楽配信サービスでのカウントフリーサービスを無料で正式開始。また、HTCのおサイフケータイ＆防水・防塵対応のミドル機「HTC U11 life」の単体での販売が開始された。

OCN モバイル ONEが、音楽配信サービスでのカウントフリーサービスの無料提供を正式に開始する

OCN モバイル ONEが音楽配信でカウントフリー

無料のままで正式に開始

まず1つめの話題は、OCN モバイル ONEの新サービス「MUSICカウントフリー」。音楽配信サービスでのデータ通信において、通信量を消費しない、いわゆるカウントフリーで利用できるというものだ。4月から期間限定のトライアルとして提供されていたが、8月以降も無料のままで正式サービスとして開始される。

対応するサービスは、Amazon Music、AWA、dヒッツ、Google Play、Spotify、ひかりTVミュージック、レコチョクBestの7つ。OCN モバイル ONEのユーザー（音声／データSIMとも）であれば追加料金は不要だが、利用には申し込みが必要。

対応サービスはこの7つ。主要なサービスで対応していないのはApple Musicくらいだろうか

音楽配信での通信量はさほど大きくないので、通信速度の制限モード（200kbps）でも利用可能だが、ほかの通信をする際にモードを変更する必要がないほか、音楽データの読み込み自体も高速になるので、音楽ファンにはうれしいサービスだろう。

おサイフケータイや防水・防塵に対応する

貴重なミドルクラス機「HTC U11 life」が単体で購入可に

おサイフケータイや防水・防塵といった国内ユーザー向け機能を搭載したSIMフリースマホは、いくつかのメーカーのみが取り扱っている状態だが、その貴重な1台が「HTC U11 life」だ。しかもミドルクラスということで、価格は税抜3万9800円と比較的安価なのもうれしい点。

おサイフケータイも利用できるSIMフリー機「HTC U11 life」

従来は楽天モバイルからのセット販売のみだったが、HTCの公式オンラインショップでの単体販売に加え、IIJmioも取り扱いを開始している。

主なスペックは、5.2型フルHD液晶、Snapdragon 630、4GBメモリー、64GBストレージ、16メガカメラ（イン16メガ）、2600mAhバッテリー、Android 8.0など。本体を握って操作する「エッジ・センス」にも対応する。カラバリはサファイア ブルー、アイス ホワイト、ブリリアント ブラックの3色。

LINEモバイルがiPhone SEの販売を開始

ソフトバンク網のSIMの契約時のみ可 価格は3万800円～

ソフトバンク傘下に入り、今月にはソフトバンク網を用いたSIMの提供を開始したLINEモバイルだが、iPhone SEの正式販売を開始した。いわゆる格安スマホでは、Y!mobile、UQ mobile、BIGLOBEに続く形となる。

ソフトバンク傘下に入った効果だろうか。LINEモバイルがiPhone SEのセット販売を開始する

LINEモバイルでiPhone SEが購入できるのは、ソフトバンク回線のSIMの申込時のみで（音声／データSIMとも、ドコモ回線ではNG）、SIMロックも施されている（条件クリア時に解除可）。価格は32GB版が税抜3万800円、128GB版が税抜4万800円と、Apple Storeでの単体販売と比べて安価に設定されている（24回分割も可）。カラバリはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールドの4色。

OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー カウント

フリー 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 ＋月1058円でYouTubeなど ― ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン ニフティ

NifMo

3GBプラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA or ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 972円 初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GBなど 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 972円

／500MB

通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB 1日／

650MB カウント

フリー LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram ― 主要SNS

(月270円) 別プランあり ― SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） 公衆Wi-Fi 月216円 ○ × × ○ 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB UQ mobile データ高速プラン 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA

au 4G LTE Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 1058円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 216円

／100MB

540円

／500MB 通信制御 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB 3日／

6GB カウント

フリー ― ― ― ― SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × ○ 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBEモバイル 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 6ギガ

プラン 12ギガ

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA or

au 4G LTE（VoLTE） 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円 初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円／100MB 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― カウント

フリー 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 ― ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○（129円）

au網はSMS付きのみ 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

MAX

データ専用 U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB b-mobile

S 190

PadSIM おかわりSIM 通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA 高速通信

通信量 月100MB

～10GB 月1～5GB 月5GB 月25GB 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 205～

3985円 540～

1620円 1566円 2570円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円 1GBまで540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 3日／

360MB

（低速時） 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 3日／

300MB

（低速時） カウント

フリー ― ― ― ― 対応ゲーム、SNSなど

(月540円) SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA

au 4G LTE Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB カウント

フリー LINE、Twitter、Facebook、Instagram

(月270円) 別プランあり ― ― SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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