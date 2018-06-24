格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第183回 【格安スマホまとめ】総務省のデータで楽天がMVNOのシェアトップ AQUOS sense plusが約4万円で発売 文● オカモト／ASCII編集部

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主要格安SIMの料金表（今回はデータSIM）とともに、格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、総務省が携帯電話契約数に関するデータを公表。MVNOのシェアトップは楽天。防水やおサイフケータイにも対応した注目端末、シャープ「AQUOS sense plus」が各所で発売。単体価格は約4万円など。

縦長画面の5.5型IGZO液晶で、Snapdragon 630を搭載。防水・防塵、おサイフケータイに対応する貴重なSIMフリースマホ「AQUOS sense plus」がMVNOなどから発売。実売価格は約4万円

総務省が2018年3月末時点の携帯電話契約数のデータ公表

MVNOは約1130万契約、楽天、IIJ、OCN、mineoの順

総務省が、2017年度第4四半期（2018年3月末）時点での通信サービスの契約数やシェアのデータをサイト上で公表している。携帯電話、PHSなどを合計した契約数は1億7357万契約。このうちMVNOは10.6％のシェアを占めるが、さらに通信モジュール分を除いたSIMカード型の契約のうち、3万契約以上のサービスの合計契約数は1130万となっている。純増数の伸び自体は鈍化しつつあるMVNOだが、前四半期からは4％増、前年同期からは26.8％増とまだまだ成長市場であることは間違いない。

成長率はやや低下したが、市場自体は拡大している

事業者別シェアも公開されており、トップは楽天の15.5％、IIJの14.6％、NTTコミュニケーションズ（OCN）が11.7％、ケイ・オプティコム（mineo）が10.1％、ビッグローブが5.2％となっている。なお、楽天がトップに立ったのは昨年12月末のデータからで、旧FREETELの契約を吸収したのが大きく影響したことがわかる。

ミドルハイの性能に防水やおサイフ対応がうれしい

「AQUOS sense plus」が実売約4万円で発売

昨今、SIMフリースマホにも力を入れているシャープ。特に昨年末発売の「AQUOS sense lite」は約3万円の実売価格で、フルHDの5型IGZO液晶に3GBメモリーを搭載。さらに防水・防塵、おサイフケータイに対応する貴重なSIMフリースマホとして、MVNOのセットモデルを中心に人気モデルとなっている。一方でCPUがやや弱かったり、無線LANが2.4GHz帯のみの対応など弱点も見られた。

SIMフリースマホの台風的な存在になりそうな「AQUOS sense plus」

そうした弱点をカバーし、ワンランク上の性能が実現されているのがSIMフリー専用機として用意された「AQUOS sense plus」。本体サイズはほぼ変わらずに、ディスプレーが縦長の5.5型IGZO液晶になり、CPUはSnapdrgaon 630、カメラも16.4メガと強化された。防水・防塵、おサイフケータイの対応はもちろん、国内主要キャリアのキャリアアグリゲーションやVoLTEにも対応する。

あとは価格に注目という感じだったが、先週主要なMVNOなどから相次いで発売された。実質的に単体での購入も可能なgoo Simsellerを含め、実売価格は約4万円。海外の同クラスの性能のSIMフリースマホと比べても大きな価格差はなく、国内向けの機能分を考えると、かなり魅力的なのは間違いない。

ファーウェイが全国7店舗の認定修理店を開始

東京・銀座と大阪・梅田に、当日の修理も可能なSIMフリー端末向けのサポート拠点を展開しているファーウェイだが、新たに札幌、仙台、東京・渋谷、横浜、名古屋、広島、福岡・天神の7ヵ所で「認定修理店」を開始したことを発表した。

これはスマホ修理店「スマホ修理工房」の店舗を用いる形になっており、修理可能な製品についてはその場で、困難な場合では郵送で対応するとのことだ。

OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー カウント

フリー 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 ＋月1058円でYouTubeなど ― ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン ニフティ

NifMo

3GBプラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 972円 初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 972円

／500MB

通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB 1日／

650MB カウント

フリー LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram ― 主要SNS

(月270円) 別プランあり ― SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） 公衆Wi-Fi 月216円 ○ × × ○ 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB UQ mobile データ高速プラン 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA

au 4G LTE Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 1058円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 216円

／100MB

540円

／500MB 通信制御 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB 3日／

6GB カウント

フリー ― ― ― ― SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × ○ 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBEモバイル 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 6ギガ

プラン 12ギガ

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA or

au 4G LTE（VoLTE） 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円 初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円／100MB 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― カウント

フリー 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 ― ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○（129円）

au網はSMS付きのみ 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

MAX

データ専用 U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB b-mobile

S 190

PadSIM おかわりSIM 通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA 高速通信

通信量 月100MB

～10GB 月1～5GB 月5GB 月25GB 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 205～

3985円 540～

1620円 1566円 2570円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円 1GBまで540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 3日／

360MB

（低速時） 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 3日／

300MB

（低速時） カウント

フリー ― ― ― ― 対応ゲーム、SNSなど

(月540円) SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA

au 4G LTE Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB カウント

フリー LINE、Twitter、Facebook、Instagram

(月270円) 別プランあり ― ― SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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