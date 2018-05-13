格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第177回
【格安スマホまとめ】シャープからワンランク上のSIMフリー専用機「AQUOS sense plus」発表
2018年05月13日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週の話題は2機種の端末。シャープはSIMフリー専用モデルとして「AQUOS sense plus」を発表。Snapdragon 630を搭載するなど、ミドルハイクラスの性能にアップした。ファーウェイからは8.4型のプレミアムAndroidタブ「HUAWEI MediaPad M5」が登場している。
|シャープからSIMフリー専用モデルの新機種が登場！ 防水やおサイフケータイ対応で、ミドルハイクラスの性能が魅力的
防水・防塵やFeliCa対応のシャープ製SIMフリー機に
性能がワンランク上のモデル登場
SIMフリースマホ市場では海外メーカーの存在感が強いが、防水・防塵やおサイフケータイに対応した国内メーカー製端末も、MVNOのセットモデルでは販売の主力となっている。中でもシャープの「AQUOS sense lite」は人気モデルの1台。3万円前後の価格で、上記の機能に加え、フルHD解像度の5型IGZO液晶、3GBメモリー、32GBストレージなどを搭載するから、その人気にも納得だ。一方でCPUはSnapdragon 430ということで、やや物足りないという声もあったのも確か。
それに応えるかのように、シャープが夏モデルとして発表したのが「AQUOS sense plus」だ。同時に発表されたフラグシップ機の「AQUOS R2」がキャリア向けなのに対し、AQUOS sense plusはSIMフリー専用とのこと。
そのスペックは、縦長18：9でフルHDオーバー（1080×2160ドット）の5.5型IGZO液晶、オクタコアのSnapdragon 630、3GBメモリー、32GBストレージなど、ワンランク上の性能になっている。カメラも1640万画素と強化されている。もちろん、防水・防塵やおサイフケータイにも対応している。
|カラバリはホワイト、ベージュ、ブラックの3色
シャープのSIMフリースマホへの積極さが見える1台だが、詳細スペックや発売時期、価格などはまだ不明。4万円弱のような価格で購入できると人気モデルになることは間違いない。発売に期待したい1台だ。
ファーウェイが8型タブのプレミアムモデルに新機種投入
「HUAWEI MediaPad M5」
やや製品数が少なくなってきたAndroidタブレットだが、今でも積極的にリリースしているのがファーウェイ。同社から、LTE対応でSIMフリーモデルも用意される8.4型の「HUAWEI MediaPad M5」が発表された（10.8型の「HUAWEI MediaPad M5 Pro」はWi-Fi版のみ）。
|SIMフリーのLTE版も用意される8.4型Androidタブ「HUAWEI MediaPad M5」
2016年12月に発売された「HUAWEI MediaPad M3」の後継機にあたり、サウンドやディスプレーなどエンタメ面を含めた、性能の高さが売りのプレミアムモデルである。
具体的なスペックは、1600×2560ドットの8.4型液晶に、HUAWEI Kirin 960（2.4GHz＋1.8GHz、オクタコア）、4GBメモリー、32GBストレージ、指紋センサー、5100mAhバッテリー、Android 8.0など。USB端子はType-Cを採用している。カラバリはスペースグレー1色で、価格は税抜4万5800円（Wi-Fi版は税抜3万7800円）。
|高級感のある筐体ながら、意外とも感じる軽さが印象的だ。LTE版はnanoSIMが装着可能
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|—
|—
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス、音楽配信サービス等
|＋月1058円でYouTubeなど
|—
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
〜972円
|918円
|907円
|972円
|初期費用
|3672円
|3665円
|3665円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|
972円
／500MB
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|
1日／
650MB
|
カウント
フリー
|LINE
|LINE、Twitter、Facebook、Instagram
|—
|
主要SNS
(月270円)
|別プランあり
|—
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|公衆Wi-Fi
|月216円
|○
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|UQ mobile データ高速プラン
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA
au 4G LTE
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|
月500MB
〜5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|0〜1728円
|1058円
|972円
|972円
|1058円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3678円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2〜5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|
216円
／100MB
540円
／500MB
|通信制御
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|—
|—
|—
|—
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500〜2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|BIGLOBEモバイル
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|
6ギガ
プラン
|
12ギガ
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月12GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|2916円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|324円／100MB
|通信制御
|—
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|—
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス、音楽配信サービス等
|—
|＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○（129円）
au網はSMS付きのみ
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|b-mobile
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
MAX
データ専用
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
|
b-mobile
S 190
PadSIM
|おかわりSIM
|通信網
|ソフトバンク 3G/4G
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|
月100MB
〜10GB
|月1〜5GB
|月5GB
|月25GB
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|
205〜
3985円
|
540〜
1620円
|1566円
|2570円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円
|1GBまで540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|—
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|
3日／
360MB
（低速時）
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
3日／
300MB
（低速時）
|
カウント
フリー
|—
|—
|—
|—
|
対応ゲーム、SNSなど
(月540円)
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし（SIM削除に3240円）
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 6GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA
au 4G LTE
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月6GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|—
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3665円
|3678円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|—
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1〜3GB
程度
／1〜2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|
LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円、年内無料)
|別プランあり
|—
|—
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
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