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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第177回

【格安スマホまとめ】シャープからワンランク上のSIMフリー専用機「AQUOS sense plus」発表

2018年05月13日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週の話題は2機種の端末。シャープはSIMフリー専用モデルとして「AQUOS sense plus」を発表。Snapdragon 630を搭載するなど、ミドルハイクラスの性能にアップした。ファーウェイからは8.4型のプレミアムAndroidタブ「HUAWEI MediaPad M5」が登場している。

シャープからSIMフリー専用モデルの新機種が登場！ 防水やおサイフケータイ対応で、ミドルハイクラスの性能が魅力的

防水・防塵やFeliCa対応のシャープ製SIMフリー機に
性能がワンランク上のモデル登場

　SIMフリースマホ市場では海外メーカーの存在感が強いが、防水・防塵やおサイフケータイに対応した国内メーカー製端末も、MVNOのセットモデルでは販売の主力となっている。中でもシャープの「AQUOS sense lite」は人気モデルの1台。3万円前後の価格で、上記の機能に加え、フルHD解像度の5型IGZO液晶、3GBメモリー、32GBストレージなどを搭載するから、その人気にも納得だ。一方でCPUはSnapdragon 430ということで、やや物足りないという声もあったのも確か。

　それに応えるかのように、シャープが夏モデルとして発表したのが「AQUOS sense plus」だ。同時に発表されたフラグシップ機の「AQUOS R2」がキャリア向けなのに対し、AQUOS sense plusはSIMフリー専用とのこと。

　そのスペックは、縦長18：9でフルHDオーバー（1080×2160ドット）の5.5型IGZO液晶、オクタコアのSnapdragon 630、3GBメモリー、32GBストレージなど、ワンランク上の性能になっている。カメラも1640万画素と強化されている。もちろん、防水・防塵やおサイフケータイにも対応している。

カラバリはホワイト、ベージュ、ブラックの3色

　シャープのSIMフリースマホへの積極さが見える1台だが、詳細スペックや発売時期、価格などはまだ不明。4万円弱のような価格で購入できると人気モデルになることは間違いない。発売に期待したい1台だ。

ファーウェイが8型タブのプレミアムモデルに新機種投入
「HUAWEI MediaPad M5」

　やや製品数が少なくなってきたAndroidタブレットだが、今でも積極的にリリースしているのがファーウェイ。同社から、LTE対応でSIMフリーモデルも用意される8.4型の「HUAWEI MediaPad M5」が発表された（10.8型の「HUAWEI MediaPad M5 Pro」はWi-Fi版のみ）。

SIMフリーのLTE版も用意される8.4型Androidタブ「HUAWEI MediaPad M5」

　2016年12月に発売された「HUAWEI MediaPad M3」の後継機にあたり、サウンドやディスプレーなどエンタメ面を含めた、性能の高さが売りのプレミアムモデルである。

　具体的なスペックは、1600×2560ドットの8.4型液晶に、HUAWEI Kirin 960（2.4GHz＋1.8GHz、オクタコア）、4GBメモリー、32GBストレージ、指紋センサー、5100mAhバッテリー、Android 8.0など。USB端子はType-Cを採用している。カラバリはスペースグレー1色で、価格は税抜4万5800円（Wi-Fi版は税抜3万7800円）。

高級感のある筐体ながら、意外とも感じる軽さが印象的だ。LTE版はnanoSIMが装着可能

月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン 		楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円
初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		324円
／100MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 ＋月1058円でYouTubeなど
SMS
オプション
（129円）
（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi 有料 ×（BIC SIMは○） ×
最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 LINEモバイル U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス 		DMM
mobile
データSIMプラン 3GB 		DTI SIM 3GBデータプラン ニフティ
NifMo
3GBプラン
LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 540円 1198円 734円
〜972円 		918円 907円 972円
初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1 		410円
／500MB
648円
／1GB 		972円
／500MB
通信制御 条件非公表 条件
非公表 		3日／
366MB
（低速時） 		3日／
2GB 		1日／
650MB
カウント
フリー 		LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram 主要SNS
(月270円) 		別プランあり
SMS
オプション
（129円）
（標準）
（162円）
（162円）
（162円）
（162円）
公衆Wi-Fi 月216円 × ×
最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし
　 nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo
シングルタイプ 3GB 		UQ mobile データ高速プラン
3GB
プラン 		0 SIM ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA
au 4G LTE 		Xi／FOMA au 4G LTE
高速通信
通信量 		月3GB 月500MB
〜5GB 		月4GB 月3GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 0〜1728円 1058円 972円 972円 1058円
初期費用 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 3240円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2〜5GBは定額 518円
／1GB 		162円／100MB 216円
／100MB
540円
／500MB
通信制御 条件非公表 条件非公表 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB 		3日／
6GB
カウント
フリー
SMS
オプション
（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500〜2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）

　 OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン 		BIGLOBEモバイル
170MB/日
コース 		6GB/月
コース 		タイプD タイプA 6ギガ
プラン 		12ギガ
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
高速通信
通信量 		1日
170MB 		月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円
初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
SMS
オプション 		○（129円）
（151円）
（標準） 		○（129円）
au網はSMS付きのみ
公衆Wi-Fi ×（BIC SIMは○）
最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile
MAX
データ専用 		U-mobile
データ専用
5GB 		LinksMate
5GB
b-mobile
S 190
PadSIM 		おかわりSIM
通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月100MB
〜10GB 		月1〜5GB 月5GB 月25GB 月5GB 月5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 205〜
3985円 		540〜
1620円 		1566円 2570円 1598円 1620円
初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円
SIMサイズ microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円 1GBまで540円、1GBごとに＋270円 324円
／100MB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
1080円
／1GB
通信制御 3日／
360MB
（低速時） 		3日／
360MB
（低速時） 		条件非公表 3日／
300MB
（低速時）
カウント
フリー 		対応ゲーム、SNSなど
(月540円)
SMS
オプション 		×
（140円）
（129円）
（162円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）
　 DMM mobile
データSIMプラン 		DTI SIM
ネットつかい放題プラン 		イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB
5GB 8GB ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA
au 4G LTE 		Xi／FOMA au
4G LTE
高速通信
通信量 		月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円
初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1 		518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時） 		1〜3GB
程度
／1〜2日 		3日／
366MB
（低速時） 		なし 3日／
6GB
カウント
フリー 		LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円、年内無料) 		別プランあり
SMS
オプション 		○（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。


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