PS4 ProやPCなどのゲーミング用に最適なLGの液晶ディスプレー

豊富なラインアップで自分好みがきっと見つかる!

ゲームはできる限りキレイな映像で楽しみたい、攻略サイトを見ながら効率よくプレイしたいなど、人によってゲームプレイ時の要望は千差万別。LGの液晶ディスプレーは、そんないろんなニーズに応えられる豊富なラインアップを揃える。

Ultra HD Blu-rayで採用される色深度10bitと圧倒的な明暗差で、より自然な映像が楽しめる「HDR10」対応など、最新技術を搭載した製品にも注目。

40インチ以上から24インチまでディスプレーのサイズもさまざまで、中には湾曲したウルトラワイドなど、表示が広く、高い没入感を得られる製品もある。また、価格も1万円台と安価な製品もあり、きっと満足のいく製品が見つかるはずだ!

HDR対応で肉眼に近い映像美を実現!

©CAPCOM CO., LTD. 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

フルHDの4倍きめ細かな4K解像度と、HDR10サポートによる美しい映像で、ゲームを満喫。遅延を抑えて描画するゲーム機能のDAS(Dynamic Action Sync)モードも搭載。

「32UD99-W」の主なスペック 画面サイズ 31.5インチ 解像度 3840×2160ドット パネルタイプ IPS 輝度 350カンデラ 視野角(水平/垂直) 178度/178度 応答速度(GTG High) 5ms インターフェース HDMI入力×2、DisplayPort入力、USB Type-C、USB3.0(ダウンストリーム)×2など スピーカー出力 5W+5W 実売価格 12万2000円前後

HDR対応のPS4 Proに最適!

PCよりも手軽に、4K解像度&HDR対応ゲームが遊べるPlayStation 4 Proに最適。HDR対応ゲームの圧倒的な映像美を楽しむには本機しかない!

PlayStation 4 Proで遊びたい注目のHDR対応ゲーム BIOHAZARD 7 resident evil

●カプコン

©CAPCOM CO., LTD. 2017 ALL RIGHTS RESERVED. アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

FINAL FANTASY XV

●スクウェア・エニックス

Horizon Zero Dawn

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

人食いの大鷲トリコ

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント



最大4画面同時表示ながら作業に好適!

© 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX All Rights Reserved.

最大21.3インチのフルHD画面を同時に4つ表示できる4K液晶。独自ソフトにより、ウィンドウの分割表示なども簡単に実現する。

「43UD79-B」の主なスペック 画面サイズ 42.5インチ 解像度 3840×2160ドット パネルタイプ IPS 輝度 350カンデラ 視野角(水平/垂直) 178度/178度 応答速度(GTG High) 8ms インターフェース HDMI入力×4、DisplayPort入力、USB Type-C、シリアルポート入力、USB3.0(ダウンストリーム)×2など スピーカー出力 10W+10W 実売価格 7万6400円前後

4つのデバイスを同時に出力可能!

USB Type-Cを含め、7つの入力端子を備え、最大4つまでの映像ソースを同時に表示。PC以外にもゲーム機なども接続し、常に同時表示が可能。

ジサトラ カクッチのオススメポイント:マルチで作業する人に◎

ジサトラ カクッチ

複数のハードウェアの画面を同時に表示できるため、攻略サイトを見ながらゲームをしたり、ゲーム動画を見ながら友人とチャットしたりと、いろんな用途に活躍。付属リモコンにより、表示モードの切り替えや音量調整などが行えるのも便利だね。

