Intel「Core i9-7900X」、「Core i7-7820X」、「Core i7-7800X」
“Skylake-X”ことCore Xシリーズが販売開始
2017年07月14日 11時00分更新
インテルの新しいエンスージアスト向けCPU「Core X」シリーズの第1弾である「Core i9-7900X」、「Core i7-7820X」、「Core i7-7800X」の販売が始まった。
|“Skylake-X”ことCore Xシリーズ・プロセッサー・ファミリー
この3製品は開発コードネーム“Skylake-X”と呼ばれていたもの。Skylake-X世代の3製品における一番の見どころは、1世代前の製品に比べ、価格が約半額近くまで下がっていることだろう。特に現時点での最上位である「Core i9-7900X」と「Core i7-6950X」の価格差が凄まじい（6万7800円前後）。
|スペック
|製品名
|Core i9-7900X
|Core i7-7820X
|Core i7-7800X
|コア/スレッド数
|10/20
|8/16
|6/12
|ベースクロック
|3.3GHz
|3.6GHz
|3.5GHz
|TB2.0最大
|4.3GHz
|4.3GHz
|4GHz
|TB3.0
|4.5GHz
|4.5GHz
|-
|3次キャッシュ
|13.75MB
|11MB
|8.25MB
|TDP
|140W
|140W
|140W
スペック面では今回発売されたSkylake-Xの3モデルすべてについてターボブースト発動時の最大クロックは4GHzを超えていること、さらに最下位のCore i7-7800X以外は“改良版”TBM3.0（Intel Turbo Boost Max Technology 3.0）に対応しており、「最大2コア」が4.5GHzにブーストされる。
価格は「Core i9-7900X」が12万4980円、「Core i7-7820X」が7万4980円、「Core i7-7800X」が4万9800円。秋葉原のパーツショップ各店で販売中だ。
|「Core i9-7900X」
|「Core i7-7820X」
|「Core i7-7800X」