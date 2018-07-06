ASRock「Phantom Gaming Radeon RX560 2G (14 CU)」 OC/サイレントモードもあるRadeon RX 560カードがASRockから 文● 山県 編集●北村／ASCII.jp

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ASRockのビデオカード「Phantom Gaming」シリーズから、Radeon RX 560搭載モデル「Phantom Gaming Radeon RX560 2G (14 CU)」が発売された。

「Phantom Gaming」シリーズから登場したRadeon RX 560搭載モデル「Phantom Gaming Radeon RX560 2G (14 CU)」

発売されたのは、ストリームプロセッサー数896(14CU)版のRadeon RX 560を搭載したビデオカードの新モデル。長さ約170mmのショート基板にシングルファンを搭載するコンパクトな形状となる。従来モデル同様、ユーティリティーソフト「Phantom Gaming Tweak Utility」を使えば、GPUクロックやメモリークロック、電圧設定を調節できるほか、ファン回転数の調整、温度をはじめ各種モニタリングも可能だ。

長さ約170mmのショート基板でシンプルな作り

基本スペックは、デフォルトモード時のブースト/メモリークロックが1176MHz/6000MHz、サイレントモード時のブースト/メモリークロックが1128MHz/5976MHz、OCモード時のブースト/メモリークロックが1223MHz/6024MHz。出力インターフェースはDisplayPort1.4×1、HDMI2.0b×1、DualLink DVI-D×1。ビデオメモリーはGDDR5 2GB。

補助電源コネクターも不要で小型PCにもぴったり

価格は1万2980円(税抜)。ドスパラ秋葉原本店、パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店、ツクモパソコン本店、ツクモDOS/Vパソコン館、TSUKUMO eX.で販売中だ。

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