格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第161回
【格安スマホまとめ】AQUOSの高性能コンパクトモデルがSIMフリーで登場
2018年01月14日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週の話題はシャープの新端末。au／ソフトバンクからリリースされている「AQUOS R compact」が、SIMフリースマホとして登場する。
超狭額縁＆縦長画面のコンパクトプレミアム機
「AQUOS R compact」がSIMフリースマホとして発売
ここに来て、SIMフリースマホにも力を入れているシャープ。3万円台のミドル機「AQUOS sense lite」に続いて、コンパクトな高性能機「AQUOS R compact SH-M06」を1月下旬に発売予定。価格は未定だが、キャリアからは一括7万円台で提供されており、それに近い金額になることが予想できる。
|iPhone Xのようにディスプレー上部の切り欠け部分にインカメラを装備
AQUOS R compactは、au／ソフトバンクの冬モデルとしてリリースされたばかりの端末で、三辺超狭額縁デザインの縦長4.9型IGZO液晶（1080×2030ドット）を搭載するのが最大の特徴。額縁を極端に細くすることと使いやすさを両立するため、インカメラはディスプレー上部の凹型部分に設置されているほか、本体の丸みに沿った形でディスプレーの角も削られている。
主なスペックは、Snapdragon 660（2.2GHz＋1.8GHz、オクタコア）、3GBメモリー、32GBストレージ、16.4メガカメラ（イン8メガ）、2500mAhバッテリー、指紋センサー、Android 8.0など。LTEの対応バンドは1/3/8/17/19/26/41/42で、VoLTEにも対応。国内メーカー製スマホらしく、IPX5,8／IP6Xの防水・防塵に加え、おサイフケータイ、ワンセグにも対応している。
国内メーカー製のSIMフリースマホはミドルクラス機が中心だったが、最新スペックのコンパクトプレミアム機として、人気を集めそうな1台だ。
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|＋月1058円でYouTubeなど
|―
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|972円
|初期費用
|3672円
|3665円
|3665円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|
972円
／500MB
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|
1日／
650MB
|
カウント
フリー
|LINE
|LINE、Twitter、Facebook、Instagram
|―
|
主要SNS
(月270円)
|別プランあり
|―
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|公衆Wi-Fi
|×
|○
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|UQ mobile データ高速プラン
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|1058円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3678円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|
216円
／100MB
540円
／500MB
|通信制御
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|―
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|BIGLOBEモバイル
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|
6ギガ
プラン
|
12ギガ
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月12GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|2916円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|324円／100MB
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|―
|＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○（129円）
au網はSMS付きのみ
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|b-mobile
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
|
b-mobile
S 190
PadSIM
|おかわりSIM
|通信網
|ソフトバンク 3G/4G
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|
月100MB
～10GB
|月1～5GB
|月5GB
|無制限
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|
205～
3985円
|
540～
1620円
|1566円
|2678円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円
|1GBまで540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|
3日／
360MB
（低速時）
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
3日／
300MB
（低速時）
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|―
|
対応ゲーム、SNSなど
(月540円)
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし（SIM削除に3240円）
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 6GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月6GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3665円
|3678円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|
LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円、年内無料)
|別プランあり
|―
|―
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
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