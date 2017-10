スマホの最も生産的な入力方法はフリックではなく「ひと筆書き」だ

「週刊アスキー」電子版(2017年10月3日発行 No.1146)の連載「神は雲の中にあられる」からの転載です。

モバイル向けの入力方式は、ケータイ時代に草分け的に登場した「T9」あたりから始まったものが、「9Keys」、「Swift」、「Flesky」、「Swype」などさまざまな方式に発展している(主にアルファベット語圏向けだが)。スマートフォンで、いかに気持ちよくすばやく文字入力できるかは世界的なテーマで、『ギネス世界記録』でも「Swype」と「Fleskey」での記録が、公式に登録されている。

Swype(正確にはSwype keyboard)は、2010年に下記の文章を35.54秒で入力した記録で使われた。それに対して、2014年にこの記録を「Flesky」(こちらも正確にはFlesky Keyboard)を使って、一気に18.19秒で更新した17歳の少年があらわれた。

ギネス世界記録のスマホ入力チャレンジ問題文

The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human.