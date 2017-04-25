レノボ、仮想化にも適した高コストパーフォーマンスのストレージ「Lenovo Storage DX8200D」

「Lenovo Storage DX8200D」

レノボ・ジャパンは4月25日、高いコストパフォーマンスを持ち、仮想化に適したブロック・ストレージ「Lenovo Storage DX8200D」発売した。

レノボのサーバーに米DataCore SoftwareのSDS（ソフトウエア・ディファインド・ストレージ）ソフトウェアの「SANsymphony」を搭載した。高速キャッシュや自動階層化機能によりI／Oパフォーマンスを向上させる機能を持ち、SQLやExchangeなどの高い性能が要求されるデータベースやアプリケーションに適している。

同期ミラーリングや非同期レプリケーション、データの継続的保護機能など、より高度な可用性を提供できるほか、ステレージ仮想化機能により既存ストレージや他社製ストレージをDX8200Dの下で管理することも可能。価格は最小構成の550万円（税別）より。

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