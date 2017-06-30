IoT＆ハードウェアビジネス関係者向けMeetUpイベント、参加者募集中！

ASCIIのベンチャー、スタートアップ応援チーム“ASCII STARTUP ”は、2017年8月28日（月）に第4回を迎えるハードウェア・IoTのビジネスマッチングイベント“IoT＆H/W BIZ DAY 4”のブース出展社向けの説明会＆MeetUpイベントを、2017年7月6日（木）に開催します！

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同イベントはハードウェア、IoTに関連するベンチャー、スタートアップ企業の経営者や企業の新規事業担当者を対象にした説明会＆MeetUpイベントです。8月28日に開催するIoT＆H/W BIZ DAY 4について、前回までの様子を紹介させていただき、ハードウェア、IoT関連の起業家、関係者の交流をはかりたいと思います。ベンチャー、スタートアップ企業だけでなく、大手企業での新規事業のご担当者も対象としております。また、ハードウェア関連のベンチャーキャピタル、投資家のみなさまもぜひお越しください。

また過去のIoT＆H/W BIZ DAYに参加したベンチャー企業によるパネルディスカッションも開催いたします。アルファテクノロジー、コーデセブン、MAMORIOの3社から、イベント出展時の様子やエピソードをお話しいただきます。後半にはアルコールと軽食を用意して、懇親会を実施いたします。

IoT＆H/W BIZ DAYにご興味あるみなさまの参加をお待ちしております！

■■参加申し込みはコチラから！■■

●日時：2017年7月6日（木）

受付開始 18時30分 開演 19時 終了予定 21時

※ビル正面玄関の受付は20時までとなりますのでご注意ください。遅れてのご参加の場合は主催者までご連絡をお願いいたします。

●場所：株式会社KADOKAWA 角川第3本社ビル

東京都千代田区富士見1-8-19

●入場料：無料

●募集人数：合計30名（予定）

●主催：KADOKAWA

●内容

・19時～19時15分 説明会

登壇：ASCII STARTUP 北島幹雄、鈴木亮久（ガチ鈴木）

・19時15分～20時 IoT＆H/W BIZ DAYパネルディスカッション

登壇：アルファテクノロジー株式会社 代表取締役社長 片桐 一樹 氏

株式会社コーデセブン CEO 河合 成樹 氏

MAMORIO株式会社 田中 彩諭理 氏

・20時～21時 MeetUp!!（懇親会）

アルコールと軽食の用意をしております。