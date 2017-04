人気女性ゲームストリーマー・Otofuさんの4/22配信をTSUKUMOがサポート！

Otofuさん監修の『G-GEAR 実況・配信向けPC』完売開始を記念して、TSUKUMOがOtofuさんの放送をバックアップする

TSUKUMOブランドを展開するProject Whiteは4月21日、人気女性ゲームストリーマーのOtofuさんが4月22日(土)に実施予定の実況配信をバックアップすると発表した。

当日の配信は、Otofuさん監修の『G-GEAR 実況・配信向けPC』がTSUKUMOにて販売開始されることを記念したもの。『League of Legends』や『NieR:Automata』『the Hunter: Call of the Wild』といった人気タイトルをプレイ・配信するとのこと。放送時間は午前9時から午後3時までの6時間を予定している。

なお、配信途中では豪華景品やグッズが当たる抽選会も実施する模様だ。

Otofu 監修 実況・ゲーム配信向け PC【G-GEAR】発売記念配信部 Supported by TSUKUMO 配信日時:4月22日(土) 9:00~15:00(予定)

視聴ページ(Twitch.TV):

https://www.twitch.tv/otofu

