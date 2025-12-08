144Hz対応の軽量ポータブルモニター「ViewSonic VX1654」｜外出先でも滑らかなゲーム体験を

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

ViewSonic「VX1654」ポータブルゲーミングモニターがAmazonで販売中

ゲーマー向けの注目モデル「ViewSonic VX1654 16インチポータブルゲーミングモニター」がAmazonで販売中だ。価格は36,039円となっている。

144Hz対応・FreeSync搭載の滑らかな映像表示

VX1654は、持ち運びしやすい16インチサイズながら、1920×1080のフルHD解像度を備えており、クリアで視認性の高い映像を表示する。144Hzリフレッシュレートに対応することで動きの速いシーンでも滑らかな描画を実現し、AMD FreeSyncテクノロジーによりティアリングやスタッタリングを抑制して、快適なゲーム体験をサポートする。

USB Type-C・mini HDMI対応で接続性も良好

本モデルには、プレイ環境に合わせて角度を調整できるスタンドが付属しており、多様な視点でプレイできる。USB Type-Cとmini HDMIの両方に対応し、プラグアンドプレイで素早くセットアップ可能な点も魅力だ。

軽量モニターバッグ付属で外出先でも快適プレイ

デザイン面では、持ち運びを前提とした軽量のモニターバッグが付属しており、外出先でも安心して携帯できる。自宅、旅行先、カフェなど、場所を問わず安定したゲーミング環境を構築できる柔軟さがVX1654の大きな特徴といえる。

