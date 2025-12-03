4K×15.6インチで持ち運べる。「ViewSonic VX1655-4K」

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

高精細4K対応の15.6インチポータブルモニター「VX1655-4K」

ポータブルモニター「ViewSonic VX1655-4K」が、現在Amazonで販売中だ。価格は83,239円。4K UHD（3840×2160）解像度を搭載した15.6インチのウルトラポータブルモニターとして、ビジネスからエンタメまで幅広い用途で高精細な映像体験を提供する。

VX1655-4Kは、持ち運びやすさと実用性を両立した設計が特徴だ。重量は1.8ポンド（約0.82kg）、厚さ0.88インチ（約22.35mm）とコンパクトで、外出先での利用にも適している。60Hzリフレッシュレートの光沢パネルに加え、保護スクリーンカバーが付属し、携帯時も安心して持ち運べる。

USB-Cを中心とした高い拡張性と使いやすい設計

接続面ではUSB-Cポートを中心に、利便性の高い機能を搭載している。USB-Cは高速データ転送に対応し、60Wの双方向電源供給も可能。三脚マウントを内蔵したスタンドが付属しており、設置状況に応じて柔軟にレイアウトできる。

インターフェースはUSB-C×2、ミニHDMI、ヘッドフォンジャックと充実しており、PC・ゲーム機・スマートフォンなど多彩なデバイスと組み合わせて利用できる点も魅力だ。

安心の3年間保証とサポート体制

ViewSonicは製品に対して3年間の保証を提供しており、さらに米国拠点のカスタマーサービスチームにもアクセス可能。ユーザーが安心して利用できるサポート体制が整っている。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。