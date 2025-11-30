ブラックフライデーで話題のニューバランスMW880G、セール終了後も19％オフでお買い得
2025年11月30日 09時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
ニューバランス MW880G GORE-TEXが19%オフ！
ニューバランスの全天候対応モデルのウォーキングシューズ、MW880G GORE-TEXが19%OFFの16,000円で登場しています。
先日まではAmazonブラックフライデーセールでもっと安価だったのですが、すでにそのセール価格は終了。それでも参考価格19,800から19%オフとなっています。
ニューバランス MW880G GORE-TEXの特徴
ニューバランスのMW880G GORE-TEXは、防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）メンブレンを搭載。ガセット（靴舌の横）からタン（靴ひもの下の部分）までメンブレンを施し、雨の侵入をしっかりガードします。
クッション性に優れた「フレッシュフォーム」をミッドソール構造に採用し、長時間の歩行でも快適にサポートされる設計。さらに、耐摩耗性に優れた「NDurance」をアウトソールに使うことで、耐久力も高まっています。
「長時間歩く」「立ち仕事」「観光・散策」など、足への負担がかかるシーンへの対応力が高いウォーキングシューズといえます。
商品詳細
・カラー：ネイビー、ブラック、グレー
・素材：アッパー……スエード、フェイクレザー／ソール……ポリウレタン
まとめ
参考価格：19,800円
現在の価格：16,000円［19%OFF］
ニューバランスのMW880G GORE-TEXは、屋外で雨の日も安心して歩きたい人、移動が多い通勤・出張シーンで使いたい人に適しています。
防水・透湿性能にすぐれたゴアテックス素材を採用しているだけではなく、クッション性に配慮した構造による履き心地も魅力。“濡れない・疲れない”を両立したウォーキングシューズです。
なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第497回
トピックス仕事もエンタメも一台で！PHILIPSのAndroidタブレットがブラックフライデー特価17,584円
-
第494回
トピックス【THE NORTH FACE】キャンプの快適性に特化！難燃防寒ブーツがセール中！普段使いも◎
-
第493回
トピックス【40%オフ】Anker Eufy Omni E25が89,790円！床掃除もモップもおまかせのロボット掃除機
-
第489回
トピックス「152インチ級スクリーン＋リアルタイム2D→3D変換！最先端XRグラスがセール中
-
第488回
トピックステレビをアップグレード！Fire TV Stick 4K Maxが驚きの7,980円
-
第487回
トピックスDysonのパワーをこの価格で!? V8 Slim Fluffy Extraが32％オフ
-
第486回
トピックス豆から挽いて香りも味も極上！De’Longhi マグニフィカSが大幅割引
-
第485回
トピックスライカ共同開発カメラ搭載！ Xiaomi 15 ハイスペックスマホがAmazonセールでお得
-
第484回
トピックス半額で手に入る！10年使える大容量Jackery ポータブル電源「1000 New 1070Wh」
-
第483回
トピックス見逃すな！Fire TV Stick 4K＋Fire HD 8の最強コンボが半額以下
-
第482回
トピックスMacユーザー必見！BenQ MA270U 27インチ 4Kモニター、Amazonブラックフライデーセール
- この連載の一覧へ