ブラックフライデーで話題のニューバランスMW880G、セール終了後も19％オフでお買い得

ニューバランスの全天候対応モデルのウォーキングシューズ、MW880G GORE-TEXが19%OFFの16,000円で登場しています。

先日まではAmazonブラックフライデーセールでもっと安価だったのですが、すでにそのセール価格は終了。それでも参考価格19,800から19%オフとなっています。

ニューバランスのMW880G GORE-TEXは、防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）メンブレンを搭載。ガセット（靴舌の横）からタン（靴ひもの下の部分）までメンブレンを施し、雨の侵入をしっかりガードします。

クッション性に優れた「フレッシュフォーム」をミッドソール構造に採用し、長時間の歩行でも快適にサポートされる設計。さらに、耐摩耗性に優れた「NDurance」をアウトソールに使うことで、耐久力も高まっています。

「長時間歩く」「立ち仕事」「観光・散策」など、足への負担がかかるシーンへの対応力が高いウォーキングシューズといえます。

商品詳細

・カラー：ネイビー、ブラック、グレー

・素材：アッパー……スエード、フェイクレザー／ソール……ポリウレタン

まとめ

参考価格：19,800円

現在の価格：16,000円［19%OFF］

ニューバランスのMW880G GORE-TEXは、屋外で雨の日も安心して歩きたい人、移動が多い通勤・出張シーンで使いたい人に適しています。

防水・透湿性能にすぐれたゴアテックス素材を採用しているだけではなく、クッション性に配慮した構造による履き心地も魅力。“濡れない・疲れない”を両立したウォーキングシューズです。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。