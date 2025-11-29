Amazonセール情報大紹介！ 第477回
新品iPhoneが約8万円!? iPhone 14 128GBがまだお得なセール価格で販売中
2025年11月29日 10時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】iPhone 14 128GB登場！
スマホの買い替えを検討中で、コスパ重視の高性能モデルを探している方に朗報です。人気モデル「iPhone 14 128GB」が、11月24日より始まったAmazonブラックフライデーセールに登場中です。
iPhone 14は、Amazonでは星4.5（5点満点）と高評価で、直近1か月だけでも2000台以上購入されている人気モデルです。新品でバッテリー状態も万全なうえ、カメラ画質や動作感を評価するレビューも多く、「この価格でこの性能なら十分満足」「ペットや子どもの動画がきれいに撮れる」といった声が目立ちます。
6.1インチ Super Retina XDRディスプレイを搭載したこのモデルが、参考価格95,800円のところ、Amazonブラックフライデーセール価格として17％オフの79,800円というお買い得価格で手に入ります。
ブラックフライデーでは、スタートから数日でセールが終わってしまう人気商品も少なくありませんが、記事執筆時点ではこのiPhone 14 128GBは引き続きブラックフライデーのセール対象として販売されています。気づいたときには値段が戻っていた……という展開になる前に、今のうちにチェックしておくのがおすすめです。
iPhone 14 128GBの特徴
① A15 Bionicチップと長持ちバッテリー
5コアGPUを搭載した高速A15 Bionicチップにより、アプリやゲームも快適に操作可能。さらに5G通信に対応し、バッテリーは最大20時間のビデオ再生が可能で、一日中安心して使えます。
② 4Kドルビービジョン対応カメラ
デュアルカメラシステムにより、明るさに関わらず美しい写真や動画を撮影可能。手持ちでも手ぶれの少ない映像が撮れるアクションモードや、最大30fpsの4Kドルビービジョン対応シネマティックモードも搭載しています。
③ 頑丈設計と安全機能
Ceramic Shieldを採用し、防水・防塵性能も備えています。衛星経由の緊急SOSや衝突事故検出機能で、万が一のときにも安心です。
お買い得価格で手に入る！
ブラックフライデー中盤になると、「狙っていたApple製品がいつの間にか通常価格に戻っていた」というパターンもありがちですが、この記事で紹介しているiPhone 14 128GBは、まだブラックフライデーのセールページに残っているモデルです。新型ほどではないにせよ、性能面は今でも十分現役クラスなので、「おトクにiPhoneを買い替えたい」人はチェック必須です。
この機会に、1万円以上お得な価格でiPhone 14 128GBを手に入れましょう。
※価格はセール状況によって変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第489回
トピックス「152インチ級スクリーン＋リアルタイム2D→3D変換！最先端XRグラスがセール中
-
第488回
トピックステレビをアップグレード！Fire TV Stick 4K Maxが驚きの7,980円
-
第487回
トピックスDysonのパワーをこの価格で!? V8 Slim Fluffy Extraが32％オフ
-
第486回
トピックス豆から挽いて香りも味も極上！De’Longhi マグニフィカSが大幅割引
-
第485回
トピックスライカ共同開発カメラ搭載！ Xiaomi 15 ハイスペックスマホがAmazonセールでお得
-
第484回
トピックス半額で手に入る！10年使える大容量Jackery ポータブル電源「1000 New 1070Wh」
-
第483回
トピックス見逃すな！Fire TV Stick 4K＋Fire HD 8の最強コンボが半額以下
-
第482回
トピックスMacユーザー必見！BenQ MA270U 27インチ 4Kモニター、Amazonブラックフライデーセール
-
第481回
トピックス1か月で2000台以上売れた！Roomba Plus 405 Combo ロボット掃除機がブラックフライデー特価
-
第481回
トピックス暖かくて肌触りふわふわ！THE NORTH FACEのフリースジャケットがが13%オフの12,890円
-
第480回
トピックスえっ、19万円以上も値引き⁉ Jackeryのポータブル電源＋ソーラーパネルのセットが破格の価格で手に入る！
- この連載の一覧へ