緊急度の高い「感染症対応」をkintoneで標準化　茨城県庁が結核・鳥インフルエンザ対応に

茨城県庁は、サイボウズのノーコード・ローコードツール「kintone」を活用して、結核・鳥インフルエンザなどの「感染症対応」の運用を標準化した。

同庁は、感染症発生時の過酷な環境において、業務のスピードと品質の向上、そして職員の負担を軽減する仕組みをkintoneで構築している。kintoneのシステム開発を手掛けるジョイゾーが支援しており、同社の自治体向け業務パッケージ「ジチタイ39」で培ったノウハウが活かされているという。

茨城県庁では情報システム課が中心となり、全庁でのデジタル化を推進している。今回、デジタル化の対象となったのは、緊急性が高く、素早さと正確さが求められる感染症対応だ。具体的には、結核感染症および鳥インフルエンザの対応における、アナログな業務を改善している。

まず、結核感染症の対応はこれまで、患者の管理をExcelのマクロで処理しており、患者への通知は手作業で発送していた。正確性が求められるにも関わらず、Excelに不慣れな職員による入力ミスや書類の発送ミスが多発していたという。

そこで、kintoneにより「患者管理システム」を構築したことで、直感的なインターフェイスで入力ミスがなくなり、トヨクモの連携サービス「PrintCreator」で帳票を出力することで、各種書類の作成・発送作業も効率化している。

一方、鳥インフルエンザの対応は、発生時に設置する「消毒ポイント」の共有を、PDFで都度作成してウェブ掲載しており、最新情報への問い合わせが多く、誤った地点に誘導する事態も発生していたという。そこで、kintone上で消毒ポイントを登録するだけで、リアルタイムにWeb公開される仕組みを構築。問い合わせの電話は減り、誘導トラブルも解消された。

さらに紙で発行していた「消毒済証明」も電子化し、配布・補充作業が不要になっている。