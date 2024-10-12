MSI GIRLSチャンネルがついにスタート！ 今ならゲーミングPCが当たるチャンス

MSI、「MSI GIRLS チャンネル」をYouTubeで開設！豪華キャンペーン開催中

　エムエスアイコンピュータージャパンは、10月15日に公式YouTubeチャンネル「MSI GIRLS チャンネル」を開設すると発表した。これを記念して、11月16日まで「MSI GIRLSチャンネル開設記念キャンペーン」を実施中だ。

　キャンペーンでは、抽選でGeForce RTX 5060搭載ゲーミングPCを1名に、MSIオリジナルノベルティバッグを10名にプレゼント。MSIファン必見の内容となっている。

参加方法

　チャンネル登録後、X（旧Twitter）で「#MSIGIRLSチャンネル」と「#MSI」のハッシュタグを付けて投稿するだけでキャンペーンに応募できる。

　手順は簡単で、YouTubeでチャンネルを登録し、登録画面のスクリーンショットを投稿するだけ。わずか2ステップで参加完了だ。

参加メンバーと配信予定

　メンバーには猫田あしゅはる缶Lizcat403HiNas3が参加。10月17日には初のゲーム配信を予定しており、ファンから注目を集めている。

　「MSI GIRLS チャンネル」を通じて、ゲーミングの楽しさをより身近に感じられるだろう。

