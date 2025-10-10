ポルチーニ茸＆舞茸で秋を満喫！ 「麺処 まるはRISE」による貝の旨味たっぷりポタージュ麺♪

札幌の人気ラーメン店が『ラーメンWalker北海道2026』の読者のために考案した「スペシャル限定麺」。今年度は、「旬食材」をテーマに、各店主のオリジナリティあふれる、こだわりの一杯が楽しめる。

第１弾は、北海道内では珍しいハマグリダシの濃厚スープがあとを引き、発売中の『ラーメンWalkerグランプリ 北海道2026』でも銀賞に輝く「麺処 まるはRISE」。スペシャル限定麺は、貝ダシスープに、トリュフ、松茸と並ぶ世界３大キノコの一つとして知られるポルチーニのペーストを投入。香り豊かな舞茸を添え、秋を満喫できる一杯に仕上げた。

1日20杯限定！貝ダシとポルチーニ茸の旨味、舞茸の風味がたまらない「秋のポタージュ麺〜舞茸とはまぐり出汁にポルチーニソース」

貝ダシと豚骨白湯と合わせた何杯でも飲みたくなるRISEの定番スープに、かぐわしい乾燥ポルチーニで作ったソースを加え、旨味を倍加して「ラーメンWalker北海道2026」の読者にお届け。大きな舞茸をスープにひたせば、“味覚の秋”を実感できること間違いなしの一杯だ。

貝ダシ濃厚スープは、その時期に一番美味しい産地のハマグリをたっぷり仕入れてダシを抽出。香り高い小麦を使った麺とスープの相性は抜群だ。

店主の長谷川凌真さんは大学時代、死期の近づいた父にラーメン作りの手ほどきを受け、この道で生きることを決意。名前の「凌」という字に父が込めた「自分を凌（しの）ぐような人物になってほしい」という思いを実現するため、１号店として「麺処 まるはBEYOND（意味：しのぐ）」を開店し、本誌の殿堂店になるほどまでの人気店に育て上げた。本州で貝ダシに出会ったことをきっかけに、２号店として「麺処 まるはRISE」をオープン。月替わり、週替わりと、常にアイデア満載の限定麺を繰り出し、ファンを飽きさせないことも人気の理由だ。

今回の限定麺は、2025年10月スタートの「ラーメンWalker北海道2026」（発売中）の購入読者だけが楽しめる「スペシャル限定麺」企画の一杯。北海道のラーメン界を牽引する名店や新店の店主が厳選食材と技術、アイデアを駆使し、かつてないこだわりの一杯を考案。2026年3月までの半年間で計6回開催し、その第１弾となる「麺処 まるはRISE」の提供期間は、2025年10月15日（水）～28日（火）まで（限定麺期間中10月22日（水）のみ不定休日）。「ラーメンWalker」読者だけ＆今だけの限定麺をご賞味あれ。

普段は楽しむことのできないプレミアムな限定麺を味わうためには、｢ラーメンWalker北海道2026｣に掲載されている「スペシャル限定麺パス」が必須。忘れずに持参しよう！

【実施日】2025年10月15日（水）～28日（火）。1日20杯限定

※限定麺期間中10月22日（水）のみ不定休日

【麺処 まるはRISE】

住所：北海道札幌市南区澄川3-3-4-7

電話：011-795-8276

時間：11時〜14時30分（LO）、17時30分〜20時45分（LO）、土曜10時00〜18時30分（LO）、日曜・祝日10時〜14時30分（LO）

休み：なし（月に１〜２回不定休）

座席：12席（カウンター6、テーブル6）

駐車場：6台（無料）

交通アクセス：地下鉄澄川駅より徒歩4分

※最新情報は公式X、Instagramにてご確認ください

※限定麺を食べるには必ず「ラーメンWalker北海道2026」か雑誌に掲載されている「スペシャル限定麺パス」が必要です。食券購入時または注文時に店舗スタッフに提示してください（1人1冊、電子版不可）

【ラーメンWalker北海道2026／スペシャル限定麺スケジュール】

◉「らーめん 心繋」／11月4日（火）～18日（火）

◉「麺屋 翔 札幌店」／12月1日（月）～14日（日）

◉「らー麺 シャカリキ」／2026年1月14日（水）～29日（木）

◉「中華そば 色即是空」／2月9日（月）～16日（月）

◉「ダックラーメン エイジ」／3月2日（月）～15日（日）

