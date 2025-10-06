2代目店主渾身の一杯が完成！ 「麺屋 白神 本店」からカツオが主役の豪華ラーメンが誕生

東海エリアの人気ラーメン店が「ラーメンWalker東海2026」（発売中）の読者のために考案したコラボ企画「スペシャル限定麺」がいよいよ始動！ 参加店舗は、ラーメンWalkerのグランプリ受賞者や殿堂店など、名店＆人気店ぞろいの6店舗だ。「旬食材」をテーマに、各店主が考えた個性あふれる一杯が登場する。

第1弾は、岐阜・関市の名店「麺屋 白神 本店」。店主いちおしの秋の旬魚を用いた、カツオ尽くしの旬ラーメンが楽しめる。

1日昼夜各15杯限定！秋の戻りガツオで作る｢秋の風味鰹ラーメン｣

カツオから取ったダシに豚骨メインの白湯をプラス。トッピングにもカツオの香味焼きやたたきがのった、まさにカツオが主役の一杯に。ほかにも吊るし焼豚や舞茸、人参、ネギなど盛りだくさんだ。スープや具材だけでなく、タレ（カエシ）や香味油にもカツオ節を合わせてあるので、カツオの香り＆旨味が満点！ 雑炊付きのほか、麺の大盛りも無料だ。

「個人的にも大好きな素材を選びました。旬のカツオの旨いところを全部味わってください!」と、2代目店主の山田祐也さん。2代目としては初参加となる白神の限定ラーメンに期待大！

スープのメインに使うのは、腹皮を使った鹿児島産のカツオ節。カツオには旬が春と秋の2回あるが、脂がのって濃厚＆もっちりとした食感の、秋の戻りガツオを使用。旬のものは旨味と香りが特に強く、スープの味をより引き立ててくれる。麺は白神のえびそばの麺を使用する。

「麺屋 白神 本店」は、「ラーメンWalker東海」のラーメンWalkerグランプリの常連で、いち早く殿堂店入りを果たした東海エリアのレジェンド店。2023年からは、初代店主の石神康睦さんから弟子の山田さんが経営を引き継ぎ、2代目店主として日々邁進中。山田さんのアイデアが詰まった限定ラーメンの販売は、好評につき月1～2回実施している。

「ラーメンWalker東海2026」の購入・詳細は こちら

今回の限定麺は、2025年8月末よりスタートした「ラーメンWalker東海2026」（発売中）の購入読者だけが楽しめる「スペシャル限定麺」企画の一杯。東海のラーメン界を牽引する名店や新店の店主が、厳選食材と技術、アイデアを駆使し、かつてないこだわりの一杯を考案。2026年7月までの11か月間に計6回開催し、その第1弾となる「麺屋 白神 本店」の提供期間は、2025年10月1日（水）～15日（水）の平日。「ラーメンWalker」読者だけ＆今だけの限定麺をご賞味あれ。

普段は楽しむことのできないプレミアムな限定麺を味わうためには、｢ラーメンWalker東海2026｣に掲載されている「スペシャル限定麺パス」が必須。忘れずに持参しよう！

【実施日】2025年10月1日（水）～15日（水）の平日。1日昼夜各15杯限定

【麺屋 白神 本店】

住所：岐阜県関市巾2-144-6

電話：0575-30-8430

時間：11時～14時、17時30分～21時（各LO）

休み：月曜、第3火曜席数：14席（カウンター 6、テーブル8）

駐車場：16台（無料）

交通アクセス：東海環状自動車道・関広見ICより車で13分

※最新情報は公式Xにてご確認ください

※限定麺を食べるには必ず「ラーメンWalker東海2026」か、雑誌に掲載されている「スペシャル限定麺パス」が必要です。食券購入時または注文時に店舗スタッフに提示してください（1人1冊、電子版不可）

【ラーメンWalker東海2026／スペシャル限定麺スケジュール】

◉「麺屋 白神 本店」／2025年10月1日（水）～15日（水）の平日

◉「麺切り 白流」／11月1日（土）・2日（日）

◉「麺 㐂色」／2026年2月20日（金）・21日（土）の夜営業のみ予定

◉「らーめん専門店 拉ノ刻」／3月3日（火）・4日（水）、10日（火）・11日（水）、17日（火）・18日（水）、27日（金）・28日（土）予定

◉「麺乃はる」／4月8日（水）～10日（金）、22日（水）～25（土）

◉「らぁ麺 紫陽花」／7月9日（木）、12日（日）、23日（木）、26日（日）

「ラーメンWalker東海2026」の購入・詳細は こちら

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。