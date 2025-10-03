秋の味覚･マツタケが香る♪「麺庵 利休」の贅沢過ぎる冷やしそばが登場

東京都内の人気店主が「ラーメンWalker東京2026」（発売中）読者のためだけに限定麺を考案する｢ラーメンWalkerスペシャル限定麺｣。今回のテーマは「旬食材」。開催時季に最もおいしく食べられる食材を用いて渾身の一杯を作り上げる。

第1弾は素材の旨味をとことん引き出した中華そばで人気を博す｢麺庵 利休｣。2025年10月4日（土）～6日（月）の期間限定で、秋の味覚の代表とされるマツタケを使った一杯が登場する。

1日15杯限定！マツタケの風味が抜群の「冷やし松茸そば」

都内屈指の名店である｢麺庵 利休｣のスペシャルな一杯は、カツオ節や貝、鮮魚などの和ダシに、マツタケから抽出した油を入れた冷やしそば。マツタケの旨味が和ダシとよくマッチし、しかも冷やしにすることでよりダイレクトに奥深いマツタケの香りが伝わってくる。そしてトッピングにもマツタケが入るので、直接マツタケの食感とおいしさを感じられ、至福のひと時を堪能できるのは間違いない。

シーズンの最盛期を迎える10月のマツタケ。風味や旨味がもっともよいものを店主が厳選し使用する。香りを抽出するマツタケ油、そしてコリッとした弾力の身も抜群だ。

店主のたけおちゃんは、上野にある「さんじ」で働いたのちに、横浜にある煮干しラーメンの名店「丿貫 福富町本店」で修業をし、第三代の店長にまで登りつめ、数々の限定ラーメンも作る。そして2023年10月に今の地に「麺庵 利休｣をオープンし独立した。

「ラーメンWalker東京2026」の購入･詳細は こちら

今回の限定麺は、2025年10月よりスタートする「ラーメンWalker東京2026」（発売中）の購入読者だけが楽しめる「スペシャル限定麺」企画の一杯。東京のラーメン界を牽引する名店の店主が、旬の食材を駆使し、かつてないこだわりの一杯を考案。2026年7月までの期間で6店主が腕を振るう。第1弾の「麺庵 利休」の開催は2025年10月4日（土）～6日（月）。読者だけ＆今だけのまさにスペシャルな限定麺を味わおう。

味わうためには｢ラーメンWalker東京2026｣または紙面内にある「スペシャル限定麺パス」が必須なので、忘れずに持参して至極の一杯を堪能しよう。

【実施日】2025年10月4日（土）～6日（月）。1日15杯限定

【麺庵 利休】

住所：東京都文京区本郷4-3-2

電話：非公開

時間：11時～15時、18時～20時30分、水曜･土曜･日曜11時～15時（各LO）

休み：木曜

席数：8席（カウンター8）

駐車場：なし

交通アクセス：都営地下鉄本郷三丁目駅3出口、東京メトロ本郷三丁目駅2出口より徒歩2分

※最新情報は公式Xでご確認ください

※限定麺を食べるには必ず「ラーメンWalker東京2026」または紙面内にある「スペシャル限定麺パス」が必要です。食券購入時または注文時に店舗スタッフに提示してください（1人1冊、電子版不可）

【ラーメンWalker東京2026／スペシャル限定麺スケジュール】

「麺庵 利休」／2025年10月4日(日)～6日(月)

「味噌ラーメン百庵」／12月10日(水)～14日(日)予定

「寿製麺 よしかわ 西台駅前店」／2026年1月23日(金)～25日(日)予定

「DURAMENTEI」／2月11日(祝)～13日(金)予定

「鴨中華そば 楓」／4月24日(金)～28日(火)予定

「成城青果」／7月18日(土)～20日(祝)予定

