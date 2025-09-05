茨城・笠間名産の栗と伊勢エビの魅惑のコラボで生まれた♪ 「活龍 海老蟹専門 甲殻堂」のモンブラン担々麺

茨城県の人気店が「ラーメンWalker茨城2025」(発売中)の読者のために新作を披露する「スペシャル限定麺」企画。「茨城愛」をテーマに各店主がオンリーワンの一杯を作り上げ、バトンをつないできたがいよいよい最終回を迎える。

フィナーレを飾るのが、茨城を代表する「活龍」グループの人気ブランド「活龍 海老蟹専門 甲殻堂」。9月6日（土）～28日（日）の土・日曜限定で、秋の味覚を使った贅沢な一杯を提供する。

１日20杯限定！伊勢エビの旨味と栗の甘味がたまらない「伊勢海老 純モンブラン担々麺」

夏の暑さはまだまだ続いているが、味覚の秋はもうそこまで来ている。サンマ、マツタケ、サツマイモなどいろいろあるが、子供から大人まで人気なのが栗。茨城県は栽培面積・収穫量とも全国1位を誇っていて、なかでも笠間市は名産地として知られている。

笠間市は年間を通じて穏やかな気候で、優れた火山灰土壌を有しているため、栗の栽培に適している。そんな笠間の栗を使って考案したのが、伊勢海老 純モンブラン担々麺だ。

「甲殻堂」自慢の伊勢エビのスープがベースで、芝麻醤（チーマージャン）とラー油を合わせた担々麺にモンブランの麺をたっぷり降らせる。モンブランは笠間栗を贅沢に使ったペーストで、甘味料などは不使用で栗そのものの自然な甘味を実感できる。専用のモンブラン搾り機を使い、客の目の前で仕上げてくれ、テンション爆上がり。伊勢エビの濃厚が旨味が詰まったスープに、ゴマの風味とラー油の辛味、そしてモンブランのほっこりとした甘味が混ざり合い、贅沢な味わいを作り出す。

麺は喉越しのよい中細ストレート。すするたびに伊勢エビ・ゴマ・栗の心地よい風味が鼻を抜け、うっとりとさせられる。具は甘辛く煮た肉味噌、コリコリのザーサイ、しっとりとした青菜などで、さまざまな食感が楽しい。そしてなにより、モンブランを少しずつ溶かしながら味わうことで、徐々に栗の味が濃くなっていくスープの変化を堪能できる。

「活龍」グループを運営するのは天辺ダッシュカンパニー（茨城県つくば市）。代表の芝山健一さんが23歳の時に、地元・桜川市で創業した「龍神麺」が始まりだ。2008年につくば市で立ち上げたセカンドブランド「つけめん・らーめん 活龍」が茨城における濃厚豚骨魚介つけ麺の先駆けとなり、人気が爆発した。

以降、グループの快進撃が始まり、「活龍」の支店、新ブランドを次々と送り出し、今では県内に直営・FC店を合わせて18店舗（2025年8月現在）を展開。さらには自社工場「つくば製麺＆桜川キッチン」も抱え、全国のラーメン店に麺やスープなども卸している。

「活龍 海老蟹専門 甲殻堂」は2015年に誕生した甲殻類に特化した店で、雲丹のつけめん1450円と伊勢海老のつけめん1280円で高い人気を誇っている。今回のスペシャル限定麺について、天辺ダッシュカンパニーの店舗管理マネージャーの佐々木康博さんは「道の駅かさま店の人気メニュー、純モンブラン贅沢タンタン麺を『甲殻堂』自慢の伊勢エビスープと合わせたプレミアムな限定麺です。笠間の栗を100gも使っています」と語る。味覚の秋を代表する栗を贅沢に使った一杯を味わい尽くそう！

今回の限定麺は「ラーメンWalker茨城2025」（発売中）の購入読者だけが楽しめる「スペシャル限定麺」企画。県を代表する人気店の店主たちが「茨城愛を表現」した初出しの一杯で楽しませてくれる。2025年9月までの8か月間に計6回の開催で、第6弾となる「活龍 海老蟹専門 甲殻堂」の提供期間は2025年9月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14日（日）・20日（土）・21日（日）・27日（土）・28日（日）の8日間。

限定麺を味わうためには｢ラーメンWalker茨城2025｣、もしくは掲載されている「スペシャル限定麺パス」が必須。忘れずに持参しよう！

【実施日】2025年9月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14日（日）・20日（土）・21日（日）・27日（土）・28日（日）。1日20杯限定

【活龍 海老蟹専門 甲殻堂】

住所：茨城県つくば市筑穂1-10-13

電話：029-877-6010

時間：11時30分～14時、17時30分～21時30分（各LO）※夜の営業は不定（要確認）

休み：不定

席数：13席（カウンター9、テーブル4）

駐車場：20台（共用、無料）

交通アクセス：つくばエクスプレスつくば駅より車で約14分

※最新情報は公式X、Instagramにてご確認ください

※限定麺を食べるには必ず「ラーメンWalker茨城2025」、もしくは雑誌に掲載されている「スペシャル限定麺パス」が必要です。食券購入時または注文時に店舗スタッフに提示してください（1人1冊、電子版不可）

【ラーメンWalker茨城2025／スペシャル限定麺スケジュール】

◉「それいけ！たかちゃんラーメン」／2025年2月5日（水）～10日（月）※終了

◉「特級鶏蕎麦 龍介 土浦学園通り店」／3月5日（水）～8日（土）※終了

◉「自家製麺つけそば 九六 龍ケ崎店」／5月3日（祝）、10日（土）、17日（土）、24日（土）、31日（土）※終了

◉「らぁめん 蓮華」／6月7日（土）･8日（日）･14日（土）･15日（日）※終了

◉「自家製ラーメン アイリー」／8月5日（火）～8日（金）※終了

◉「活龍 海老蟹専門 甲殻堂」／9月6日（土）、7日（日）、13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）、27日（土）、28日（日）

