房総の名産の伊勢エビの香りと身を楽しむ♪ 「麺処 にし尾」の創作麺

千葉県の人気店が「ラーメンWalker千葉2025」（発売中）の読者のために新作を披露する「スペシャル限定麺」企画。今回は「地元愛」をテーマに千葉のこだわり食材を駆使し、各店主がオンリーワンの一杯を作り上げる。

ラストを飾る第６弾は淡麗ラーメンの人気店｢麺処 にし尾｣。８月28日（木）～30日（土）の期間限定で、千葉の海鮮の魅力を引き出した特別なラーメンが登場する。

1日5杯限定！伊勢エビの魅力を体感できる「伊勢海老塩らぁ麺」

今回の主役は千葉が全国に誇る海鮮の名産である伊勢エビ。鶏ガラ･豚骨に、煮干し、そしてこちらも千葉県産のハマグリのダシを取ったトリプルスープ。そこに伊勢エビの油を入れてエビの香りを感じられる構成に。またスープを飲んでいくと、千葉県産のハマグリの旨味も存分に感じられるようになるので、千葉の恵みをたっぷりと楽しめる。また、伊勢エビの身もトッピングとしてのせる。スープや麺と一緒にこのプリプリの伊勢エビも楽しもう。

今回のメイン食材は千葉県産の伊勢エビ。身は柔らかく、そしてダシは濃厚にとれる。この伊勢エビから抽出した油と身を使った渾身の一杯を出す。

店主の西尾 勝さんは16歳の時から「北海道らーめん ひむろ 我孫子店」でバイトとして入り、約5年後には店長に昇格し、10年以上店長を務めた実力派。その時に「麺処 ほん田」（当時は東十条）の味に感銘を受け、バイトとして働きその味を近くで勉強。そして2022年5月に現在の場所に「麺処 にし尾」をオープンさせて独立開業を果たした。ラーメンの作り方をマスターし、憧れの味に出合い、自身の理想のラーメン作りをする場所を手に入れて、人気店にした西尾店主。努力家でもある西尾店主の渾身の限定麺をぜひとも味わおう。

今回の限定麺は、2025年２月よりスタートした「ラーメンWalker千葉2025」（発売中）の購入読者だけが楽しめる「スペシャル限定麺」企画の一杯。千葉のラーメン界を牽引する名店の店主が、県内の食材を駆使し、かつてないこだわりの一杯を考案。2025年８月までの期間で6店主が腕を振るう。第６弾となる「麺処 にし尾」の開催は2025年８月28日（木）～30日（土）。読者だけ＆今だけのまさにスペシャルな限定麺を味わおう。

味わうためには｢ラーメンWalke千葉2025｣、もしくは紙面にあるスペシャル限定麺パスが必須なので忘れずに持参して至極の一杯を堪能しよう。

【実施日】2025年８月28日(木)～30日(土)。1日５杯限定

【麺処 にし尾】

住所：千葉県柏市東1-2-45

電話：04-7149-8559

時間：11時～15時、18時～21時（各LO）

休み：水曜

席数：10席（カウンター10）

駐車場：なし

交通アクセス：JR線、東武戦柏駅東口より徒歩10分

※最新情報は公式Xでご確認ください

※限定麺を食べるには必ず「ラーメンWalker千葉2025」または紙面にある「スペシャル限定麺パス」が必要です。食券購入時または注文時に店舗スタッフに提示してください（1人1冊、電子版不可）

【ラーメンWalker千葉2025／スペシャル限定麺スケジュール】

「麺処 にし尾」／8月28日（木）～30日（土）

