アスキー格安SIM通信速度比較 ― 第117回
主要な格安SIM事業者の通信速度を独自調査
人気格安SIM12回線通信速度 6月27日計測どこが速いか比較
2018年06月27日 19時00分更新
格安SIMを使っていて、もしくは使おうとしていて気になるのは「通信速度」ですよね。そこでアスキー編集部が独自に主要格安SIMの速度を調査しました。
格安SIMの通信速度を測定するにあたって、ASCII倶楽部では以下のレギュレーションを設けています。
格安SIM通信速度測定レギュレーション
・調査場所：東京都新宿区 神楽坂駅付近
・調査時間：12時、15時、18時
・調査方法：
1、速度測定には「Google スピードテスト」を使う
（グーグル検索で「スピードテスト」と検索すると利用可能）
2、各調査時間でSIMごとにそれぞれ5回ずつ計測し、中央値を算出する
・使用端末：ASUS「ZenFone Live」
※注意※
この調査方法および調査結果はASCII倶楽部独自の内容です。通信環境、使用端末などの条件により通信速度が変わるため、実際の速度を保証するものではございません。
測定する格安SIM事業者
IIJmio
ドコモ回線
BIGLOBEモバイル
ドコモ回線
OCNモバイルONE
ドコモ回線
LINEモバイル
ドコモ回線
mineo
ドコモ／au回線
DMMモバイル
ドコモ回線
nuroモバイル
ドコモ回線
UQモバイル
au回線
Y!mobile（ワイモバイル）
ソフトバンク回線
b-mobile
ドコモ回線
楽天モバイル
ドコモ回線
6月27日（水）：格安SIM通信速度調査結果
※本日計測予定だった「UQ mobile（UQモバイル）」は、計測機材不良により終日計測しておりません。あらかじめご了承ください。
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