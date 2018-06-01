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アスキー格安SIM通信速度比較第101回

主要な格安SIM事業者の通信速度を独自調査

人気格安SIM12回線通信速度 6月1日計測どこが速いか比較

2018年06月01日 21時00分更新

文● ちゅーやん

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　格安SIMを使っていて、もしくは使おうとしていて気になるのは「通信速度」ですよね。そこでアスキー編集部が独自に主要格安SIMの速度を調査しました。

　格安SIMの通信速度を測定するにあたって、ASCII倶楽部では以下のレギュレーションを設けています。

格安SIM通信速度測定レギュレーション

調査場所：東京都新宿区　神楽坂駅付近
調査時間：12時、15時、18時
調査方法
1、速度測定には「Google スピードテスト」を使う
（グーグル検索で「スピードテスト」と検索すると利用可能）
2、各調査時間でSIMごとにそれぞれ5回ずつ計測し、中央値を算出する
使用端末：ASUS「ZenFone Live」

※注意※
この調査方法および調査結果はASCII倶楽部独自の内容です。通信環境、使用端末などの条件により通信速度が変わるため、実際の速度を保証するものではございません。

測定する格安SIM事業者

IIJmio
ドコモ回線

BIGLOBEモバイル
ドコモ回線

OCNモバイルONE
ドコモ回線

LINEモバイル
ドコモ回線

mineo
ドコモ／au回線

DMMモバイル
ドコモ回線

nuroモバイル
ドコモ回線

UQモバイル
au回線

Y!mobile（ワイモバイル）
ソフトバンク回線

b-mobile
ドコモ回線

楽天モバイル
ドコモ回線

6月1日（金）：格安SIM通信速度調査結果

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