人気格安SIM12回線通信速度ランキング 5月18日計測どこが速いか比較

アスキー格安SIM通信速度比較 ― 第93回

格安SIMを使っていて、もしくは使おうとしていて気になるのは「通信速度」ですよね。そこでアスキー編集部が独自に主要格安SIMの速度を調査しました。

格安SIMの通信速度を測定するにあたって、ASCII倶楽部では以下のレギュレーションを設けています。

格安SIM通信速度測定レギュレーション

・調査場所：東京都新宿区 神楽坂駅付近

・調査時間：12時、15時、18時

・調査方法：

1、速度測定には「Google スピードテスト」を使う

（グーグル検索で「スピードテスト」と検索すると利用可能）

2、各調査時間でSIMごとにそれぞれ5回ずつ計測し、中央値を算出する

・使用端末：ASUS「ZenFone Live」

※注意※

この調査方法および調査結果はASCII倶楽部独自の内容です。通信環境、使用端末などの条件により通信速度が変わるため、実際の速度を保証するものではございません。