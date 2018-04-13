アスキー格安SIM通信速度比較 ― 第69回
主要な格安SIM事業者の通信速度を独自調査
毎日更新人気格安SIM12回線通信速度ランキング 4月13日計測どこが速いか比較
2018年04月13日 21時45分更新
格安SIMを使っていて、もしくは使おうとしていて気になるのは「通信速度」ですよね。そこでアスキー編集部が独自に主要格安SIMの速度を調査しました。
格安SIMの通信速度を測定するにあたって、アスキー編集部では以下のレギュレーションを設けています。
格安SIM通信速度測定レギュレーション
・調査場所：東京都千代田区飯田橋（アスキー編集部）
・調査時間：12時、15時、18時
・調査方法：
1、速度測定には「Google スピードテスト」を使う
（グーグル検索で「スピードテスト」と検索すると利用可能）
2、各調査時間でSIMごとにそれぞれ5回ずつ計測し、中央値を算出する
本記事では各5回それぞれのデータも掲載しています
・使用端末：ASUS「ZenFone Live」
※注意※
この調査方法および調査結果はアスキー編集部独自の内容です。通信環境、使用端末などの条件により通信速度が変わるため、実際の速度を保証するものではございません。
測定する格安SIM事業者
IIJmio
ドコモ回線
BIGLOBEモバイル
ドコモ回線
OCNモバイルONE
ドコモ回線
LINEモバイル
ドコモ回線
mineo
ドコモ／au回線
DMMモバイル
ドコモ回線
nuroモバイル
ドコモ回線
UQモバイル
au回線
Y!mobile（ワイモバイル）
ソフトバンク回線
b-mobile
ドコモ回線
楽天モバイル
ドコモ回線
4月13日（金）：格安SIM通信速度調査結果
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