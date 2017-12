MCコジマのカルチャー編集後記 ― 第329回 Fallout 4がVR化 理想の未来は近い 文● モーダル小嶋/ASCII

超大作のVRといえましょう。12月12日、「Fallout 4 VR」がSteamで販売開始されました。

Steamでリリースされていますが、HTC VIVEの独占タイトルです。VR化にあたっては、戦闘・クラフト・建造システムなどが一新されているそうです。

なにしろ「Fallout 4」といえば、全世界で人気のタイトルです。それがVRに参入してきたというだけでも絶大なインパクトがあります。単純にVRのゲームを作ってみました~ということではなく、内容の充実ぶりについては折り紙つきの作品がVRになったわけですから、遊びごたえは(VR酔いなどの心配もありますが)保証されているようなもの。

