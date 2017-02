「バイオハザード7」怖すぎて困る

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

PlayStation VRで「バイオハザード7」をプレイする機会に恵まれました。怖かったです。

……これだけ書くと、一行で終わってしまうので、もう少しがんばることにします。筆者は初代「バイオハザード」をプレイしたときも、こんな怖いゲームがあっていいのかと怯えたものですが、それとは明らかに違う。

VRによるホラーゲームは、それまでと一体、何が異なるのか。そのあたりを少しばかり考えてみることにします。

