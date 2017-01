エディット機能に夢中になったPCアクションゲーム『ロードランナー』

かつて、アスキー(現KADOKAWA)のゲーム誌「ログイン」や「週刊ファミ通」などで忍者編集者としておなじみだった、現フリーライターの忍者増田が、1980~1990年代のPCゲームや編集者時代の思い出を振り返り、紹介していくというコーナー。ASCII.jp、ASCII倶楽部の読者なら、なつかしい話題が満載のこと間違いなしなのだ!

これまでの当コラムの原稿を見返してみたところ、アクションゲームを1本も採り上げていないことに気が付きました。以前にも書いたように、もともと拙者はアドベンチャーゲームをやりたくてパソコンを購入したので、必然的にプレイしたアクションゲームが少ないのは仕方がないのでござるが……。

それと、途中でファミコンを買っちゃったからなあ。「アクションゲームなら、パソコンのよりファミコンのをやったほうがおもしろいや」となってしまい、アクションゲームはファミコン、それ以外のゲームはパソコン……というように、ジャンルで買い分けていたところがあったからなおさらです。とくに'80年代前半のパソコンでは、性能的にもねぇ。

でも、そんな拙者だって、'80年代前半に好んでプレイしていた(パソコンの)アクションゲームはあります。そのひとつが、今回紹介する『ロードランナー』(1983年発売)です!

