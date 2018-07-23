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バトルロイヤル系ゲームとして話題沸騰中！

『Fortnite（フォートナイト）』に挑戦中のPCゲーム部。

1ヶ月に渡るYamatoN師匠のフォートナイト講座もついに最終回です。今まで教わったすべてのテクニックを使ってめざせビクロイ！

YamatoN師匠が去ってもゲーム部はまだまだ続きます。

【ASCII PCゲーム部とは？】

ジサトラショータが、新任ディレクター有田とともに、アスキーのeスポーツ大会開催をめざして生放送同接数1万人という無謀なチャレンジに挑む、PCゲーム実況番組です。

▽放送情報

放送日 ： 2018年7月25日（水）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 「フォートナイト」YamatoN流でめざせビクロイ！：PCゲーム部 Fortnite#15

▽ゲスト

YamatoN（DeToNator）

Twitter：https://twitter.com/yamatonjp

Twitch：https://www.twitch.tv/yamatonjp

▽出演者

ジサトラショータ @Shotam_A_J

有田D @KarlHeinz666

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