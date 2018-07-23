ASCII PCゲーム部 ― 第20回
2018年7月25日（水）20:00から生放送
「フォートナイト」YamatoN流でめざせビクロイ！：PCゲーム部 Fortnite#15
2018年07月23日 07時00分更新
バトルロイヤル系ゲームとして話題沸騰中！
『Fortnite（フォートナイト）』に挑戦中のPCゲーム部。
1ヶ月に渡るYamatoN師匠のフォートナイト講座もついに最終回です。今まで教わったすべてのテクニックを使ってめざせビクロイ！
YamatoN師匠が去ってもゲーム部はまだまだ続きます。
【ASCII PCゲーム部とは？】
ジサトラショータが、新任ディレクター有田とともに、アスキーのeスポーツ大会開催をめざして生放送同接数1万人という無謀なチャレンジに挑む、PCゲーム実況番組です。
▽放送情報
放送日 ： 2018年7月25日（水）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： 「フォートナイト」YamatoN流でめざせビクロイ！：PCゲーム部 Fortnite#15
▽ゲスト
YamatoN（DeToNator）
Twitter：https://twitter.com/yamatonjp
Twitch：https://www.twitch.tv/yamatonjp
▽出演者
ジサトラショータ @Shotam_A_J
有田D @KarlHeinz666
【お知らせ】
「ASCII PCゲーム部」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ http://ascii.jp/elem/000/001/655/1655469/
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